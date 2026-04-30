La Pallavolo Rossano ASD non si ferma e rilancia. Dopo aver conquistato con autorità la finale playoff di Serie C, le gialloblù si tuffano subito in un altro appuntamento di altissimo profilo: la Final Four della Supercoppa del Sud, competizione che mette di fronte alcune delle realtà più forti del panorama pallavolistico meridionale. Il prossimo ostacolo si chiama Molinari Volley Napoli, avversario della semifinale che vale l’accesso all’ultimo atto del torneo.

È una fase della stagione in cui tutto pesa di più. Ogni partita può indirizzare un intero percorso, ogni dettaglio può fare la differenza. Rossano ci arriva con l’entusiasmo ancora vivo della recente qualificazione alla finalissima promozione, ma anche con la consapevolezza che adesso serve continuità, lucidità e capacità di gestire le energie.

La semifinale di Bisceglie misura ambizioni e maturità

L’appuntamento è fissato a Bisceglie, dove la squadra guidata da Luigi Zangaro affronterà Napoli in una semifinale dal coefficiente elevatissimo. In contemporanea, l’altra sfida vedrà opposte Teams A2 A Volley Catania e ASD Polisportiva Adriatica Trani, completando un quadro di assoluto prestigio per la competizione.

Rossano e Catania arrivano a questa fase in qualità di vincitrici delle rispettive competizioni regionali, mentre Napoli e Trani si sono conquistate il passaggio attraverso un turno preliminare chiuso con due netti 3-0. Il livello, quindi, si alza ulteriormente e la Supercoppa del Sud diventa qualcosa di più di un semplice trofeo. Misura la forza delle squadre, certifica la loro identità e pesa anche sul piano della credibilità interregionale.

Rossano arriva lanciata dalla finale playoff di Serie C

Il momento della Pallavolo Rossano è senza dubbio positivo. La qualificazione alla finale playoff ha acceso entusiasmo, fiducia e consapevolezza. È un patrimonio emotivo importante, ma anche delicato, perché va gestito con equilibrio. In queste settimane fitte di appuntamenti, la vera differenza non la fa soltanto la condizione atletica, ma la capacità di convertire l’energia mentale in prestazione.

Rossano dovrà partire proprio da qui. Dalla connessione costruita durante la stagione, dalla capacità di leggere i momenti, dalla maturità con cui ha saputo interpretare le gare più pesanti. Le gialloblù hanno dimostrato di avere identità e struttura, ma adesso sono chiamate a confermarlo in un contesto ancora più competitivo.

Il Molinari Volley Napoli arriva con solidità e fiducia

Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario tutt’altro che morbido. Il Molinari Volley Napoli si presenta alla Final Four con un profilo solido e in crescita. La vittoria in Coppa Campania e il recente cambio in panchina, con il passaggio da Carlo Esposito a Bruno Veneruso, hanno dato ulteriore spinta al gruppo, che si è presentato a questo appuntamento con maggiore equilibrio tattico e una rinnovata intensità mentale.

Il roster partenopeo viene descritto come un mix riuscito tra esperienza e giovani talenti, con atlete capaci di tenere alto il ritmo e di offrire soluzioni in ogni fondamentale. È una squadra difficile da leggere, imprevedibile e dotata di una profondità che la rende pericolosa in ogni fase del match. Proprio per questo Rossano non potrà permettersi passaggi a vuoto o cali di attenzione.

Serviranno testa, coraggio e identità

Per superare l’ostacolo Napoli, la Pallavolo Rossano dovrà fare ciò che ha fatto per tutta la stagione: giocare con identità, lucidità e coraggio. La qualità tecnica da sola non basterà. In partite di questo spessore serve una presenza mentale piena, serve visione, serve la capacità di restare dentro la gara anche quando gli equilibri cambiano.

Sono queste le sfide che non si vincono soltanto con i colpi o con la brillantezza del momento, ma con la testa e con la maturità collettiva. Rossano arriva a questa semifinale con l’occasione concreta di dare ulteriore peso alla propria stagione. La finalissima playoff già conquistata dice molto del cammino compiuto, ma la Supercoppa del Sud può aggiungere prestigio e spessore a un’annata già di alto livello.

Il programma della finali e l’obiettivo da conquistare

Le finali sono in programma sabato 2 maggio, con la finale per il terzo posto fissata alle 9 e la finalissima alle 11. Per arrivarci, però, Rossano dovrà superare un’avversaria organizzata e ambiziosa, capace di alzare l’intensità del confronto.