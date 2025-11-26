La Paolana 1922 ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore dopo l’esonero di Angelo Andreoli. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Francesco Corapi, ex calciatore del club e profondo conoscitore dell’ambiente biancazzurro.

Corapi subentra sulla panchina dei tirrenici con il campionato di Eccellenza giunto all’undicesima giornata, con la squadra a un punto dalla zona play-off. Domenica i biancazzurri saranno impegnati al “Tarsitano” contro la capolista DGS Praiatortora.

Nel comunicato ufficiale del club si legge: «Corapi torna oggi nella veste di allenatore, pronto a mettere la sua esperienza e la sua visione al servizio della squadra e della città. La società accoglie il nuovo mister con entusiasmo e fiducia, certa che il suo legame con il club e il suo spirito di appartenenza possano rappresentare una spinta importante per il percorso della squadra». Il tecnico ha diretto già da oggi il suo primo allenamento con il gruppo.