Il tecnico torna a difendere i colori biancazzurri come allenatore. Il suo primo impegno sarà il match di domenica contro la capolista DGS Praiatortora
La Paolana 1922 ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore dopo l’esonero di Angelo Andreoli. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Francesco Corapi, ex calciatore del club e profondo conoscitore dell’ambiente biancazzurro.
Corapi subentra sulla panchina dei tirrenici con il campionato di Eccellenza giunto all’undicesima giornata, con la squadra a un punto dalla zona play-off. Domenica i biancazzurri saranno impegnati al “Tarsitano” contro la capolista DGS Praiatortora.
Nel comunicato ufficiale del club si legge: «Corapi torna oggi nella veste di allenatore, pronto a mettere la sua esperienza e la sua visione al servizio della squadra e della città. La società accoglie il nuovo mister con entusiasmo e fiducia, certa che il suo legame con il club e il suo spirito di appartenenza possano rappresentare una spinta importante per il percorso della squadra». Il tecnico ha diretto già da oggi il suo primo allenamento con il gruppo.