La partita contro il Rende di domenica prossima nell'ultima giornata di campionato, separa la PLM Morrone dall'Eccellenza. I granata infatti hanno superato oggi l'ostacolo Kratos Bisignano nella 29^ giornata del campionato di Promozione, giocando anche stavolta una gara da squadra matura e consapevole dei propri mezzi. Un successo rotondo e meritato che proietta i ragazzi di mister Lorenzo Stranges a quota 64, due lunghezze in più di Mesoraca e Sersale, vittoriose anche oggi. Si temeva molto la trasferta di Montalto contro il Kratos. Consci del valore di tanti ragazzi di mister Perri che, nonostante non abbiano più nulla da chiedere al campionato, sono in grado di essere decisivi in ​​ogni partita. Però oggi è stata davvero troppa la voglia della PLM Morrone di vincere la partita e di mettere le mani sul campionato. Un ultimo sforzo e ci siamo. Con tutti gli scongiuri del caso che ovviamente sono ammessi.

Partenza a mille dei granata. Dopo un minuto Nicoletti imbuca per Brandalisse che però è impreciso davanti a Ferraro. Subito dopo Nicoletti si mette in proprio ma anche il suo tentativo non trova il bersaglio grosso. Al 4’ cross di Brandalisse, testa di Amendola ma palla ancora fuori dallo specchio. Al 14’ il forcing porta i suoi frutti. Calcio d’angolo, palla nella mischia e, come spesso accade, l’ultima deviazione è sempre quella di Aiello. Palla al centro e PLM Morrone in vantaggio. Al 21’ cosentini vicinissimi al raddoppio. Cross di Capuano per Amendola che calcia verso la porta del Kratos ma colpisce in pieno il palo. Un minuto dopo Amendola in profondità per Nicoletti sul cui tiro si oppone Ferraro. Al 23’ tentativo di tacco di Amendola, ma palla fuori. Alla mezz’ora prima chance per il Kratos. Calcio di punizione dalla distanza di Orientale, ma Palermo c’è e devia in angolo. Sempre lo steso Orientale 5 minuti dopo non trova lo specchio. I timidi tentativi dei padroni di casa richiamano sull’attenti la PLM Morrone che ricomincia a macinare gioco. Aiello al 38’ sfiora la doppietta. Nel finale di tempo ghiotte chance per i granata. Brandalisse si fa ipnotizzare due volte da Ferraro, mentre il colpo a botta sicura di Scarnato viene ribattuto sulla linea. L’ultima opportunità di un primo tempo quasi esclusivamente di marca granata è di Munoz. Il suo tiro dalla distanza è bloccato da Ferraro.

Nella ripresa la musica non cambia ed è sempre la PLM Morrone a gestire il match. Al 6’ annullato un gol di Riga per fuorigioco. Al 13’ Brandalisse regala un gran pallone ad Amendola che la sfiora: palla che va di pochissimo a lato. Il Kratos si rivede al quarto d’ora. Ma il tiro da distanza abissale di Trento è parato senza affanni da Palermo. Al 20’ la girata di Tuoto non trova la porta. Il Kratos prova ad alzare il baricentro, lasciando inesorabilmente spazio alle riparte granata. Al 29’ la PLM Morrone indirizza il match. Contropiede condotto da Pisani che la mette per Tuoto, sponda per Brandalisse che buca Ferraro e fa impazzire di gioia i sostenitori ospiti. La partita è virtualmente chiusa. Ma in pieno recupero arriva anche il tris. Tuoto si procura e trasforma il calcio di rigore che pone la ciliegina sulla torta ad una gara perfetta.