Finisce senza reti il ​​big match della 19^ giornata del campionato di Promozione tra PLM Morrone e Cassano Sybaris. Uno 0-0 intenso, combattuto e ricco di occasioni, che consente alla Morrone di conservare il primato salendo a quota 44 punti. Il Cassano, invece, scivola al quarto posto con 39, superato dal Sersale, mentre il Mesoraca vince e accorcia portandosi a 42.

La PLM Morrone spreca un rigore

Avvio deciso dei granata, che al 5' si rende pericoloso il calcio di punizione di Gigliotti, con Nicoletti che svetta di testa ma trova la pronta risposta del portiere ospite. All'8' è Brandalisse a provarci dalla trequarti con una conclusione che termina di poco alta, mentre al 12' lo stesso Brandalisse va ancora vicino al vantaggio, trovando però la deviazione provvidenziale di Michelutti. Il Cassano si fa vedere al 36' con un tiro al volo da fuori area di Coulibaly Coulibaly, che non inquadra lo specchio. La più grande occasione del primo tempo arriva al 42', quando Amendola si procura un calcio di rigore: dal dischetto lo stesso centravanti calcio, ma Michelutti intuisce e salva i suoi, mantenendo il punteggio sullo 0-0.

Più Cassano nella ripresa

Nella ripresa parte meglio il Cassano. Al 7' Cecreta si presenta a tu per tu con Palermo ma manda alto. Al 16' Bulnes Ayala prova la conclusione dalla distanza, trovando la risposta attenta di Palermo sul primo palo. Ancora Cecreta al 17' spreca una buona occasione calciando il lato da posizione favorevole, mentre al 21' è Coulibaly Coulibaly a tentare il mancino, disturbato dal terreno.

La Morrone torna a farsi pericolosa al 30' con una bella azione conclusa da Nicoletti, sul cui tiro Michelutti si salva in due tempi. Nel finale l'ultima occasione è per il Cassano, con Bustamante Amador che prova la conclusione sul rilancio dalle retrovie, senza però trovare lo specchio.

Un pareggio che fotografa l'equilibrio visto in campo e che permette al PLM Morrone di restare al comando, confermando solidità e continuità in un momento chiave della stagione.

Il tabellino di PLM Morrone-Cassano Sybaris 0-0