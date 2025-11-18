L’Acri cambia guida tecnica dopo dieci giornate di campionato. La società rossonera del presidente Terranova ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Emilio Guido, che paga un avvio di stagione complicato: soli 8 punti in classifica, piena zona play out. Un cammino segnato da infortuni, espulsioni e da una rosa ancora in fase di completamento. La decisione è arrivata all’indomani del 2-2 interno contro lo Scalea, risultato che non è bastato a invertire la rotta.

Al suo posto, il club ha scelto di affidarsi a Davide Falcone, tecnico classe 1982, originario di San Demetrio Corone ed ex allenatore, tra le altre, di Cassano Sybaris e Juvenilia Roseto. A lui toccherà il compito di rilanciare una squadra che finora ha faticato a trovare continuità.

Per Falcone domenica prossima l’esordio al “Castrovillari” contro il Cotronei di Paolo Gallo, vecchia conoscenza dell’ambiente rossonero per il suo passato da attaccante con la maglia dell’Acri.

Il comunicato dell’Acri

«L’ASDV Acri comunica l’interruzione del rapporto calcistico con l’allenatore Emilio Guido. Nel ringraziare mister Guido per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico di poter raggiungere sempre più importanti e ambiziosi traguardi. Con l’occasione l’ASDV Acri comunica di aver individuato quale nuovo allenatore Davide Falcone, classe 1982, della vicina San Demetrio Corone, ex allenatore del Cassano e della Juvenilia Roseto.

“Sono felice di essere stato contattato dall’Acri – ha riferito il tecnico sandemetrese – Come si fa a dire no all’Acri? Rappresenta una piazza dal passato glorioso che ha voglia di emergere e tornare nel calcio che merita. Si tratta di una sfida – ha aggiunto – ho accettato con entusiasmo. A me le sfide piacciono”.»