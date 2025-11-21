Il club silano affida la direzione sportiva all’ex Castrovillari e Rende, che ritorna in ritorna in rossonero dopo 8 anni. Insieme al tecnico Falcone proverà a invertire la rotta di una stagione complessa

La Virtus Acri cambia assetto tecnico e rilancia le proprie ambizioni salvezza in Promozione A. La società rossonera, rivoluziona sostanzialmente molto dell’iniziale assetto estivo, ed ha annunciato dunque la nomina di Gianpiero Salituro come nuovo direttore sportivo (meglio tardi che mai ndr), segnando per il dirigente un ritorno ufficiale ad Acri dopo l’esperienza della stagione 2017-2018.

La scelta arriva in un momento delicato della stagione, con la squadra chiamata a risalire la classifica. Contestualmente, la società ha affidato la panchina a Davide Falcone, subentrato a Emilio Guido. Toccherà al nuovo asse tecnico–dirigenziale provare a dare una svolta al rendimento del gruppo.

Nel comunicato diffuso dal club, l’Acri sottolinea l’esperienza del nuovo ds: «L’ASDV Acri comunica che il Sig. Giampiero Salituro è da oggi direttore sportivo della società. Si tratta di una figura di grande esperienza che ha ricoperto già il ruolo di direttore sportivo con società quali Castrovillari, Rende, Acri stessa, V.E. Rende, San Marco, Roggiano e Rende».

Salituro, che torna in una piazza che conosce bene, ha espresso la propria soddisfazione: «Per me si tratta di un ritorno in una piazza importante, con una società che ha fame di calcio e che vuole fare bene. Mi fa enormemente piacere poter essere da oggi a disposizione dell’Acri».