Un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative e una classifica che piange impongono la prima svolta drastica in casa Silana. Con appena 3 punti raccolti nelle prime sei giornate del campionato di Promozione A e una sola vittoria all'attivo, la formazione biancoazzurra staziona al penultimo posto della graduatoria: un rullino di marcia inatteso per la neopromossa compagine cosentina, decisa ora a scuotere l'ambiente per invertire immediatamente la rotta.

L'addio a Giovambattista Orlando, l'eroe del "double"

A fare le spese del momento no – acuito dalla pesante sconfitta casalinga di domenica contro la Virtus Acri – è stato il tecnico Giovambattista Orlando, sollevato dall'incarico dalla dirigenza silana.

Si chiude così un capitolo vincente e ricco di soddisfazioni per i colori biancoazzurri. Mister Orlando lascia un segno indelebile nella storia recente del club, avendo guidato la squadra al trionfo nel campionato di Prima Categoria (con conseguente salto in Promozione) e alla conquista della prestigiosa Coppa Calabria. Risultati straordinari che non sono bastati, tuttavia, a blindare la panchina di fronte alle difficoltà incontrate in questo avvio di torneo.

Tocca a Filippo Trapasso

La risposta della società non si è fatta attendere e il nome del successore è già ufficiale: la guida tecnica è stata affidata a Filippo Trapasso, profilando una scelta d'esperienza per condurre la squadra fuori dalle secche della zona retrocessione.

Nel comunicato diffuso dal club di San Giovanni in Fiore si evidenziano il profilo e gli obiettivi del nuovo mister: «Un allenatore di grande esperienza e conoscenza del calcio calabrese, con un importante percorso maturato tra Serie D, Eccellenza e Promozione. Nel corso della sua carriera ha guidato diverse realtà calcistiche, tra cui Vigor Lamezia, Montepaone, Sersale e Cotronei, distinguendosi per competenza, carattere e attenzione alla crescita dei propri calciatori. Mister Trapasso arriva a San Giovanni in Fiore con il compito di dare nuova energia, identità e determinazione al gruppo, in un momento in cui sarà fondamentale ritrovare compattezza, fiducia ed entusiasmo».

A Trapasso spetterà ora il compito di debuttare con il piglio giusto, restituire morale allo spogliatoio e dare un'identità precisa a una Silana chiamata a risalire la china al più presto.