Gli amaranto, unici a punteggio pieno dopo tre giornate, sfidano al “D’Ippolito” una Vigor ancora alla ricerca della prima vittoria. Sambiase, Praiatortora e Vibonese cercano conferma e riscatto

Archiviato il turno infrasettimanale del mercoledì, il campionato di Serie D (Girone I) si appresta a vivere una domenica ad alta tensione. La quarta giornata metterà a dura prova le cinque realtà calabresi, determinate a dare continuità a un avvio di stagione complessivamente positivo tra sfide ad alta quota, derby caldi e voglia di riscatto.

Il grande match, Vigor Lamezia contro la capolista Reggina

L'attenzione principale del weekend sarà inevitabilmente concentrata sullo stadio "D'Ippolito" di Lamezia Terme. La Reggina si presenta al derby da sola in vetta alla classifica, unica squadra del girone ancora a punteggio pieno grazie a tre vittorie in altrettante gare. Gli amaranto puntano a mandare un altro chiaro segnale alle pretendenti per il primato, ma ad attenderli c'è una Vigor Lamezia ancora a caccia del primo successo stagionale, finora fermata su una sconfitta e due pareggi. I padroni di casa puntano anche sul fattore psicologico: nella scorsa stagione furono proprio i vigorini a fare il doppio sgarbo alla Reggina, vincendo sia all'andata che al ritorno.

Sambiase in trasferta a Milazzo, il Praiatortora ospita il nobile Siracusa

In alto in graduatoria brilla il Sambiase di mister Tony Lio, posizionato a quota sette punti grazie a un ottimo avvio. Per i giallorossi la quarta giornata riserva però un'insidiosa trasferta sul campo del Milazzo, compagine ostica che ha collezionato due vittorie su tre partite.

Promette spettacolo anche la sfida allo stadio "Mario Tedesco", dove la sorprendente neopromossa Praiatortora (6 punti) affronterà il Siracusa. Forti del prezioso pareggio conquistato a Palermo, i tirrenici cercano il grande colpo casalingo contro una nobile decaduta proveniente dalla Serie C e accreditata tra le grandi favorite del torneo.

Vibonese al "Luigi Razza" per scacciare i fantasmi dell'Igea Virtus

Cerca riscatto immediato la Vibonese, che torna tra le mura amiche del "Luigi Razza" per incrociare i tacchetti con l'Athletic Palermo, reduce dal pari interno contro il Praiatortora. Nell'ambiente rossoblù c'è forte rammarico per la clamorosa sconfitta per 4-3 incassata sul campo dell'Igea Virtus, arrivata al termine di una gara che vedeva la Vibonese avanti 1-3. Davanti ai propri sostenitori, la voglia di rivalsa sarà l'arma in più per ritrovare subito la via della vittoria.