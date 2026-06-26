Il presidente Virgilio Minniti e i soci riconducibili alla famiglia Ballarino hanno sottoscritto l'atto di cessione. Presente anche il sindaco di Reggio Calabria

Nel corso della giornata, presso uno studio notarile di Roma, è stato perfezionato il passaggio della Reggina al gruppo facente capo alla famiglia Lotito. A sottoscrivere l'atto di cessione sono stati il presidente Virgilio Minniti e i soci riconducibili alla famiglia Ballarino, tra cui Michela Silvana Tricomi, moglie dell'ex patron Antonino Ballarino. Presente anche il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Per la Reggina si apre così un nuovo capitolo.

«Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita» le parole del primo cittadino.