Il Comune presenta il programma strategico per trasformare la città in una destinazione organizzata e competitiva

La città di Cosenza punta a diventare una destinazione turistica organizzata, competitiva e capace di generare economia reale. È questo l’obiettivo di “Cosenza Connect”, il programma strategico per la destinazione turistica integrata che sarà presentato martedì 30 giugno, alle ore 11, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

Il progetto rientra nel nuovo indirizzo indicato dal sindaco Franz Caruso e portato avanti dall’assessore alle Attività economiche e produttive e al Turismo, Rosario Branda.

Cosenza Connect, il nuovo programma strategico

Con Cosenza Connect l’Amministrazione comunale intende avviare un modello innovativo di sviluppo turistico, fondato sull’integrazione tra pubblico e privato, sulla costruzione di prodotti turistici vendibili e sull’attivazione di un sistema economico territoriale.

L’obiettivo è superare una promozione frammentata della città e costruire una strategia capace di intercettare meglio i flussi turistici, trasformandoli in valore per imprese, operatori e comunità.

Alla presentazione sono stati invitati rappresentanti delle associazioni di categoria, dell’Università, delle istituzioni culturali, delle strutture ricettive, della ristorazione, delle guide turistiche, degli operatori culturali, degli organizzatori di eventi, del commercio, della comunicazione e del marketing.

Caruso: «Trasformare il turismo in una leva di sviluppo»

Il sindaco Franz Caruso sottolinea il cambio di prospettiva alla base del programma.

«Con il nuovo programma strategico che abbiamo messo a punto – afferma il primo cittadino – vogliamo provare a costruire un sistema capace di attrarre visitatori, trasformare la loro permanenza in esperienza e generare economia diffusa».

Per Caruso, il turismo deve diventare una leva concreta per incidere sulla qualità della vita e sulle prospettive di sviluppo del territorio.

«È questo il cambio di paradigma che, insieme all’assessore Branda, intendiamo riaffermare per incidere concretamente sulla qualità della vita e sulle prospettive di sviluppo del nostro territorio», aggiunge.

Più presenze, più permanenza, più economia

Il programma guarda a un modello capace di aumentare i flussi turistici e la permanenza media in città, con ricadute dirette sul sistema economico locale.

«L’obiettivo è trasformare il turismo in una leva di sviluppo», sottolinea ancora Caruso. «Più presenze, più permanenza e più spesa significano più lavoro per imprese, maggiore vitalità urbana e nuove opportunità occupazionali».

Nel corso dell’incontro saranno illustrati la visione strategica del programma, il modello organizzativo della futura governance turistica cittadina e le azioni pensate per rendere Cosenza una destinazione più attrattiva e riconoscibile.