Il basket 3x3 ha acceso il piazzale del PalaPirossigeno con colori, ritmo e una cornice di pubblico superiore alle aspettative. È partita così la Rende Urban Cup, il torneo Playground organizzato dalla Pirossigeno Cosenza Basket, che nella prima giornata ha portato in campo 20 squadre distribuite su tre categorie di età.

Il campo colorato allestito davanti all’impianto di Rende ha retto diciotto partite in una sola sera, trasformando il piazzale in uno spazio sportivo aperto, partecipato e vissuto fino all’ultima azione.

Rende Urban Cup, prima serata tra pubblico e partite

Erano le 19 quando sono partite in contemporanea le prime due sfide della categoria Under 16, davanti a un piazzale già gremito. L’ultima palla dell’Open è finita nella retina dopo le 22.30, chiudendo una serata intensa e seguita dall’inizio alla fine.

Il pubblico è rimasto numeroso e partecipe lungo tutto il programma, accompagnando le gare e restituendo al 3x3 quella dimensione di piazza che rappresenta una delle anime più autentiche di questa disciplina.

La Pirossigeno Cosenza Basket ha così firmato un avvio capace di richiamare atleti, famiglie, appassionati e curiosi, confermando il valore dello sport come occasione di socialità e aggregazione.

I risultati della prima giornata

La prima serata ha già delineato i primi equilibri nelle tre categorie. Nell’Under 16, la Pallacanestro Ritacco ha chiuso il lunedì da imbattuta, superando Rising Stars 20-4, Toronto Prapors 13-9 e Tiramu e pregamu 15-8.

Alle sue spalle, The Big Four, Toronto Prapors e Pagnottari si trovano tutte con due vittorie e una sconfitta. La seconda parte del girone sarà quindi decisiva per stabilire le posizioni finali e definire il percorso verso le fasi successive.

Under 20 e Open, le prime indicazioni

Nell’Under 20, Luzzi e Lob City arrivano alla seconda giornata senza sconfitte. Le due squadre si affronteranno martedì in uno scontro diretto che vale la vetta del girone e può indirizzare il cammino nel torneo.

Nella categoria Open, invece, Minnesode Timbermilfs guida il Girone A con due vittorie su due. Nel Girone B, Visca el Barca ha firmato il risultato più netto della serata, imponendosi 18-3 su Molino Bruno CS.

Il torneo prosegue fino alle finali del 26 giugno

La Rende Urban Cup prosegue martedì 23 giugno con la seconda e ultima giornata dei gironi. Le semifinali sono fissate per giovedì 25 giugno, mentre le finali di tutte e tre le categorie si giocheranno venerdì 26 giugno.