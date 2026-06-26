Per una settimana il piazzale del PalaPirossigeno si è trasformato nel playground della città. Il paragone con Rucker Park, storico campetto di Harlem entrato nella leggenda del basket, resta volutamente irriverente e va preso con il sorriso. Ma la prima edizione della Rende Urban Cup ha restituito l’immagine di uno spazio urbano capace di riempirsi di atleti, pubblico, bambini, partite combattute e passione.

Stasera, venerdì 26 giugno 2026, la manifestazione assegnerà i suoi titoli. Dopo le semifinali e le finali, il programma si chiuderà con la festa per la promozione in Serie C della Pirossigeno Cosenza Basket, società organizzatrice dell’evento.

Il piazzale del PalaPirossigeno diventa playground

In questi sette giorni il piazzale del PalaPirossigeno ha ospitato partite, sfide giovanili, gare Open e momenti di aggregazione. Il campo è diventato un punto di incontro per atleti di ogni età, compresi i bambini che, nello spazio di allenamento accanto ai campi principali, si sono improvvisati campioni.

A fare la differenza è stato anche il pubblico, presente e partecipe per tutta la durata della manifestazione. Le gare sono state combattute fino all’ultimo punto, con scambi intensi e giocate di buon livello.

La terza giornata ha definito il quadro della serata conclusiva, con semifinali tirate nelle categorie giovanili, quarti di finale Open decisi di misura e un piazzale ancora una volta pieno.

Semifinali e finali nella serata conclusiva

Nelle categorie Under 16 e Under 20 le semifinali hanno stabilito le quattro squadre finaliste che si contenderanno i titoli questa sera.

Nella categoria Open, invece, il turno preliminare incrociato e i quarti di finale hanno selezionato le quattro formazioni che giocheranno le semifinali di oggi. Saranno proprio le semifinali Open, in programma dalle 19, ad aprire il programma della giornata conclusiva.

Prima delle gare decisive, il piazzale sarà dedicato ai più giovani: rappresentative Under 13, femminili e maschili, scenderanno in campo come prologo alle fasi finali. Un modo per confermare lo spirito della manifestazione, pensata come spazio sportivo e sociale aperto a tutte le generazioni.

Decathlon sponsor tecnico della manifestazione

Nel corso della Rende Urban Cup, Decathlon, sponsor tecnico dell’evento, ha accompagnato atleti e pubblico fornendo barrette e bibite energizzanti, contribuendo all’atmosfera del campo e al clima di festa che ha caratterizzato la settimana.

L’iniziativa ha unito sport, socialità e partecipazione, dando al piazzale del PalaPirossigeno una dimensione nuova: non soltanto luogo di passaggio o spazio esterno al palazzetto, ma vera arena cittadina per il basket urbano.