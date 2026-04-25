La stagione entra nel punto in cui tutto si stringe, si pesa e si decide. Per la Pallavolo Rossano ASD è arrivato il momento di trasformare il lavoro di mesi in un risultato concreto, perché la gara di ritorno della semifinale playoff promozione del campionato di Serie C femminile vale molto più di una semplice vittoria. Vale il diritto di continuare a sognare.

Sabato 25 aprile alle ore 17:30, nella palestra comunale di località Sangue di Gatta a Cutro, la formazione rossanese affronterà la L. Sc. Scorte Tecniche Cutro ripartendo dal 3-0 conquistato all’andata. Un margine importante, certo, ma tutt’altro che definitivo. Nei playoff, infatti, ogni partita si emancipa da quello che è stato prima e si consegna a una storia nuova, più tesa, più nervosa, più difficile da governare.

Rossano riparte dal 3-0 ma guai a fidarsi

Il risultato dell’andata offre a Rossano una base solida, non una garanzia. È questo il punto chiave della vigilia. Pensare di amministrare o di difendere sarebbe un errore pericoloso, perché le gare da dentro o fuori vivono di equilibrio sottile, di episodi, di momenti emotivi che possono spostare l’inerzia anche quando il pronostico sembra indirizzato.

La squadra allenata da Luigi Zangaro lo sa bene. In questa fase della stagione non conta solo la qualità tecnica, ma la capacità di restare lucidi, di leggere i momenti e di non perdere mai l’ordine interno. È proprio qui che la sfida assume un peso ancora più profondo: Rossano dovrà dimostrare di essere forte non solo nel gioco, ma anche nella tenuta mentale.

A Cutro serviranno lucidità, unione e personalità

La componente emotiva sarà decisiva. Nelle partite ad alta pressione, la differenza spesso non la fanno soltanto i colpi o la tattica, ma la qualità delle connessioni dentro la squadra: fiducia reciproca, comunicazione, presenza mentale, capacità di restare unite sotto stress. Rossano è chiamata a confermarsi anche sotto questo profilo, perché la semifinale di ritorno non sarà una gara da accompagnare, ma una gara da affrontare a viso aperto.

La L. Sc. Scorte Tecniche Cutro, infatti, non è squadra da lasciare respirare. Nonostante il 3-0 subito all’andata, arriva a questo appuntamento con uno stato di forma molto alto e con un percorso interno che racconta una squadra capace di rendere molto davanti al proprio pubblico. Nell’anno solare, al netto proprio della sconfitta subita a Rossano, le padrone di casa hanno mantenuto una continuità importante, costruendo gran parte delle loro certezze tra le mura amiche.

Cutro resta un’avversaria scomoda e pericolosa

La formazione guidata da Michela Sapia, volto ben conosciuto nell’ambiente rossanese, ha dimostrato durante la stagione di possedere identità, organizzazione e profondità. È una squadra esperta, solida, con un roster di valore che può contare sulla regia di Carmen Sergi, giocatrice con trascorsi in categorie superiori, sulla sicurezza del libero Raffaella Stasi e su un impianto di gioco costruito attraverso un equilibrio riuscito tra esperienza e giovani cresciute nel vivaio.

All’andata Rossano è riuscita a imporsi con autorità, ma la gara non è stata affatto semplice. Cutro ha confermato di poter restare dentro il match in ogni momento, anche in una serata segnata da assenze pesanti come quelle di Stasi e Putiy, elementi che avevano inevitabilmente inciso sugli equilibri del gruppo. Nonostante questo, la squadra crotonese non ha mai smesso di restare pericolosa.

È il segnale più chiaro della difficoltà della trasferta che attende Rossano. Il 3-0 dell’andata conta, ma non cancella la necessità di una prova vera.

Rossano deve giocare per vincere, non per gestire

Dal punto di vista numerico, la Pallavolo Rossano ASD ha a disposizione più combinazioni utili per superare il turno. Basterebbe vincere con qualsiasi punteggio oppure anche perdere al tie-break per staccare il pass verso la finalissima. Ma ragionare sui calcoli, in una partita del genere, rischia di diventare una trappola.

Le grandi squadre non si costruiscono sulla prudenza, ma sull’identità. E quella di Rossano, durante la stagione, è stata chiara: continuità, qualità tecnica, capacità di adattamento, maturità nella gestione dei momenti sensibili. La squadra di Zangaro ha saputo interpretare le partite in modi diversi, alternando aggressività e controllo, ritmo e pazienza, mostrando una crescita evidente lungo tutto il campionato.

Per questo la semifinale di Cutro non può essere affrontata con l’idea di contenere. Rossano deve entrare in campo per vincere, imponendo il proprio ritmo e la propria personalità, senza lasciare spazio all’idea che l’obiettivo possa essere semplicemente quello di resistere.

Una battaglia mentale prima ancora che tecnica

Cutro proverà a ribaltare tutto spinta dall’entusiasmo del pubblico e dalla leggerezza psicologica di chi non ha nulla da perdere. Ed è proprio questa la condizione più insidiosa per Rossano. Quando una squadra gioca senza il peso dell’obbligo, può diventare più libera, più imprevedibile, più pericolosa.

La semifinale di ritorno sarà dunque una battaglia tecnica, ma soprattutto mentale. Rossano ha il destino nelle proprie mani, ma dovrà meritarselo punto dopo punto, senza pensare all’andata, senza rifugiarsi nei margini favorevoli, senza abbassare neanche per un attimo il livello di concentrazione.

In palio non c’è soltanto una vittoria. C’è l’accesso alla finalissima playoff, dove ad attendere ci sarà la vincente tra Arpaia Lamezia e PULISERVICE Reggio Calabria, con le reggine che al momento partono in vantaggio. Ma prima di guardare oltre, Rossano deve completare l’opera.