Il ventiquattresimo posto ottenuto nel torneo gli ha consentito di fare il proprio ingresso nel ranking mondiale, è il primo spadista calabrese autorizzato a competere a questo livello

Un risultato che segna la storia per il Club Scherma Cosenza: Francesco Dodaro ha concluso la sua prima partecipazione al Circuito Satellite FIE di spada maschile a Dublino (Irlanda), tenutosi il 18 e 19 ottobre 2025, con una prestazione eccezionale che lo ha portato a un prestigioso 24° posto finale.

Accompagnato dal tecnico Marco Perri, Dodaro ha fatto il suo ingresso nel circuito mondiale come primo spadista calabrese autorizzato a competere a questo livello, dimostrando fin da subito grande carattere e determinazione.

Partito senza ranking, l'atleta cosentino ha superato brillantemente i gironi di qualificazione con quattro vittorie sui sei assalti preliminari, posizionandosi al 32° posto della classifica provvisoria e qualificandosi di diritto al tabellone dei 64.

L'assalto decisivo per l'accesso ai 32, una diretta tiratissima, lo ha visto prevalere per 14-13 contro l'austriaco Johannes Pavic, vincendo alla priorità. La sua corsa è stata fermata solamente dal portoghese Miguel Frazao, numero uno provvisorio della gara e atleta di grande esperienza (attualmente n.66 del ranking mondiale, nonché campione nazionale portoghese), che ha avuto la meglio con il punteggio di 15-9.

Il 24° posto finale si traduce in un traguardo storico non solo per il Club Scherma Cosenza, ma per l'intera scherma calabrese. Inoltre, grazie ai preziosi punti conquistati in questa prestigiosa competizione, Francesco Dodaro entra ufficialmente nel Ranking Mondiale FIE posizionandosi al n. 577.

Un esordio da incorniciare che proietta Francesco Dodaro nell'élite della scherma internazionale e conferma il Club Scherma Cosenza nel panorama agonistico mondiale.