Il Rotary Club Rende, nella persona del suo Presidente Sergio Mazzuca, invita tutti i cittadini del territorio a partecipare a una giornata di screening gratuiti di prevenzione respiratoria, in programma sabato 11 aprile, nell’ambito del progetto “Rotary I(n)spira lo sport”.

L’iniziativa prevede visite specialistiche effettuate da professionisti di alto livello nei settori dell’Otorinolaringoiatria e della Pneumologia ed è aperta gratuitamente a tutti i cittadini interessati. Gli screening si svolgeranno: sabato 11 aprile ore 9:00–13:00 e 14:30–17:30 presso AFT Rende Due Est, via Donizetti – Quattromiglia di Rende. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una email all’indirizzo: otorinolaringoiatria.cs@gmail.com indicando nome, cognome e data di nascita.

L’attività rientra nel progetto “Rotary I(n)spira lo sport”, avviato dalla Prof.ssa Elena Cantone dell’Università della Calabria, con il fondamentale supporto del Dott. Vincenzo Rizzuti e del Dott. Gennaro Meringolo. Il progetto è promosso dal Rotary Club Rende (Distretto 2102) con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione delle malattie respiratorie e promuovere stili di vita sani attraverso lo sport.

L’iniziativa rappresenta un’importante azione di servizio rivolta all’intera comunità e conferma l’impegno del Rotary Club Rende nella diffusione della cultura della prevenzione e nella promozione della salute sul territorio. Si allega locandina dell’evento.