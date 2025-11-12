La Terza Sezione della Corte d'Appello della Figc presieduta dal presidente Fabio Di Cagno ha accolto il reclamo della Pirossigeno Cosenza sulla partita contro la Sandro Abate Avellino disputata lo scorso 3 ottobre e valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Alla squadra di Alfredo Paniccia è stata assegnata la vittoria con il punteggio di 6-0 e i 3 punti in classifica, che permettono così ai lupi di fare un bel balzo in classifica e posizionarsi momentaneamente al 10° posto con 7 punti.

Sono state ritenute valide le ragioni del club rossoblù. Come si legge nel Dispositivo N. 00054 pubblicato l’11 novembre, si definisce accolto «il reclamo proposto dalla società A.S.D. Pirossigeno Cosenza e, per l'effetto, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 179 del 24 ottobre 2025, in relazione alla gara disputata il 5 ottobre 2025 tra A.S.D. Pirossigeno Cosenza/A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, applica a quest'ultima la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in favore della società A.S.D. Pirossigeno Cosenza. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura federale per quanto di eventuale competenza in relazione alla posizione delle società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer e A.S.D. Victoria Solofra, nonché dei calciatori Massimo Abate e Oliveira Dos Santo Edimar Antonio».