La squadra di Occhione apre il Girone B contro le padrone di casa. Successivamente affronteranno Jadran Spalato e Stella Rossa nel weekend
La Smile Cosenza Pallanuoto debutta oggi pomeriggio in Europa. Alle ore 18 italiane la formazione rossoblù affronta in Romania l’Unirea Alba Iulia, primo impegno del Qualification Round I della Conference Cup femminile. Il match sarà trasmesso in diretta su EuroAquatics TV.
La squadra guidata da Gaetano Occhione è arrivata ieri nel Paese ospitante insieme allo staff dirigenziale. Dopo il viaggio, le atlete hanno effettuato un allenamento di rifinitura per familiarizzare con l’impianto e rifinire gli ultimi dettagli in vista dell’esordio.
La Smile Cosenza è inserita nel Girone B, che comprende anche lo Jadran Spalato e la Stella Rossa di Belgrado. Dopo la gara odierna, le cosentine affronteranno le croate sabato e le serbe domenica mattina.
Il presidente Francesco Manna, nei giorni scorsi, ha evidenziato il valore del traguardo raggiunto: «Siamo qui per imparare, confrontarci e dimostrare che anche una realtà come Cosenza può dire la sua in Europa». La partita sarà disponibile in streaming su EuroAquatics TV.