La Smile Cosenza Pallanuoto debutta oggi pomeriggio in Europa. Alle ore 18 italiane la formazione rossoblù affronta in Romania l’Unirea Alba Iulia, primo impegno del Qualification Round I della Conference Cup femminile. Il match sarà trasmesso in diretta su EuroAquatics TV.

La squadra guidata da Gaetano Occhione è arrivata ieri nel Paese ospitante insieme allo staff dirigenziale. Dopo il viaggio, le atlete hanno effettuato un allenamento di rifinitura per familiarizzare con l’impianto e rifinire gli ultimi dettagli in vista dell’esordio.

La Smile Cosenza è inserita nel Girone B, che comprende anche lo Jadran Spalato e la Stella Rossa di Belgrado. Dopo la gara odierna, le cosentine affronteranno le croate sabato e le serbe domenica mattina.

Il presidente Francesco Manna, nei giorni scorsi, ha evidenziato il valore del traguardo raggiunto: «Siamo qui per imparare, confrontarci e dimostrare che anche una realtà come Cosenza può dire la sua in Europa». La partita sarà disponibile in streaming su EuroAquatics TV.