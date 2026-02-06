Il team manager: «Programmazione, giovani e cura dei dettagli: così siamo tornati protagonisti»

La Soccer Montalto guida il girone A di Prima Categoria insieme al Diamante, con San Fili e Juvenilia a tallonarla. Un percorso straordinario se si considera che la squadra guidata in panchina da mister Bria è reduce dalla prima retrocessione della sua storia. A fare il punto sulla stagione è Eugenio Marasco, team manager della società, intervistato dal network LaC.

«Il segreto di questo avvio di stagione è il lavoro, la programmazione e l’attenzione ai dettagli», spiega Marasco. «Abbiamo affrontato la retrocessione con spirito costruttivo, analizzando gli errori e ripartendo subito con l’obiettivo di tornare ai vertici».

La Soccer Montalto è una società giovane, nata come scuola calcio e oggi con un settore giovanile numeroso e strutturato: «Puntiamo sui giovani, non solo per farli crescere calcisticamente ma anche come uomini. Il nostro approccio non è ossessionato dal risultato, ma vuole far divertire i ragazzi e renderli consapevoli del loro percorso».

Fondamentale è anche il ruolo di Luca Altomare, ex Napoli e Cosenza: «La sua esperienza è determinante – affermaMarasco – , non solo come tecnico ma come modello per i giovani. Aiuta a trasmettere serietà, ordine e valori all’interno della società».

L’organizzazione interna è un altro elemento chiave. L’uso di Gps negli allenamenti e nelle partite, la lavagnetta elettronica per i cambi e la cura dei dettagli dello staff tecnico dimostrano come la Soccer Montalto lavori con professionalità da categoria superiore. «Non si tratta di soldi, – – sottolinea Marasco – ma di dare ai ragazzi strumenti concreti per crescere e rendere ogni dettaglio importante»,

L’esperienza di giocatori come Bertini, Caruso e Cortaberria, unita al lavoro dello staff tecnico, ha permesso alla squadra di ritrovare stabilità e risultati: miglior attacco e seconda difesa del girone testimoniano il percorso fatto. Ora la sfida immediata sarà in casa contro il Diamante. «Febbraio sarà decisivo. Affronteremo tutte le nostre dirette concorrenti in poche gare, quindi dovremo essere pronti. L’obiettivo è la promozione, ma non trascuriamo la Coppa: vogliamo arrivare fino in fondo anche lì».

In quattro anni alla guida della società, Marasco sottolinea la crescita personale e professionale: «Ho trovato un ambiente familiare ma professionale. La Soccer Montalto è una realtà seria, che guarda al futuro e sa valorizzare ogni componente, dai giovani agli staff tecnici».