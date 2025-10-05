Termina una settimana intensa nel segno di un torneo che ha avuto come direttore Sergio Palmieri, già manager del grandissimo John McEnroe

Gran finale stamattina del WTA 125. Alle 11 campo centrale la finale del singolare che sarà anticipata alle 10 del mattino da quella del doppio al campo numero 3. Una decisione presa dagli organizzatori per via del meteo che prevede un pomeriggio di pioggia sulla città di Rende. Termina così una settimana bellissima e intensa che ha visto tanta presenza di pubblico.

L’occasione anche per i semplici curiosi è stata troppo ghiotta per non fare un salto all’interno del “più bel giardino della Città di Rende”. Una settimana di tennis internazionale con un WTA 125 “Internazionali di Calabria” che per la prima volta è stato organizzato nella nostra regione. Per far capire maggiormente l’importanza di questo torneo basta citare il direttore dello stesso: Sergio Palmieri.

Lui è il “mister tennis”, per 27 anni direttore degli Internazionali di tennis di Roma e manager di uno dei più grandi tennisti del pianeta terra, quel John Patrick McEnroe per anni numero 1 al mondo e “poeta” riconosciuto della racchetta.

Lucidità e professionalità appartengono anche ad un Sergio Palmieri che, in questa settimana, ha lasciato al centro sportivo di Rende la sua esperienza facendo crescere chi materialmente si prenderà cura dei campi in terra rossa durante il corso della stagione tennistica, ma anche tanti giovani tennisti della scuola tennis che ad ogni parola del direttore non potevano fare a meno di sgranare gli occhi desiderosi di conoscenza.

E’ stata una settimana stupenda dove professionalità, qualità e grande voglia di fare squadra ha fatto splendere ancora di più un centro sportivo che ,con questo torneo, si è accreditato per ospitare altri grandi eventi internazionali. Un centro visitato e molto apprezzato dal team manager della nazionale italiana di Coppa Davis Michelangelo Dell’Era.

Le tenniste, provenienti da tutto il mondo, hanno usufruito degli spazi che solo il Chiappetta Sport Village possiede. Partite, allenamenti e relax all’interno del “Doppio Malto” che durante tutta la settimana è stato soltanto al servizio dei protagonisti del WTA 125. Skoda Chiappetta e la FITP sono stati main sponsor con gli official partner che non hanno fatto mancare il loro contributo: Preite Cosenza Srl ed Elite Fitness.