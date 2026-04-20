Il ventottesimo turno del campionato di Eccellenza è stato certamente il più importante della stagione, nonostante manchino ancora due giornate alla fine. Il Praiatortora che centra matematicamente il salto in Serie D e una corsa playoff al cardiopalma. Tutto questo riassunto, come al solito, nella top 11 settimanale da parte della redazione sportiva di LaC News24.

Partendo come al solito dal tecnico, quello del lunedì non poteva che essere Salvatore Viscardi. Non solo del lunedì ma probabilmente dell'intera stagione, perché il salto di categoria non era scontato e, inoltre, Viscardi ha mostrato tutto il suo potenziale nonostante sia l'allenatore più giovane d'eccellenza.

La difesa

Consueto 3-4-3 che vede tra i pali Elia. Una Palmese brutta e opaca fa 0-0 contro il Castrovillari e l'unico degno di menzione è proprio il portiere neroverde. Nella difesa a tre ecco innanzitutto Maesano della Reggioravagnese, migliore in campo dei suoi a parte il gol siglato. Buona anche la prestazione di Sbrissa, capitano del Trebisacce, nello 0-3 conquistato sul campo della Gioiese. Chiude il terzetto Abdelazim del Castrovillari: il difensore, che vanta due presenze in Champions League, ha dato ancora una volta prova delle sue qualità.

Il centrocampo

Tutti in gol, o quasi, gli interpreti del centrocampo a quattro: non è andato in rete Marino ma, in compenso è stato uno degli artefici storici della promozione in Serie D del Praiatortora. Non ha trovato la rete neanche Lonzo, ciò però non toglie che è stato più volte la chiave delle azioni dello Stilomonasterace, nel poker rifilato sul campo della Rossanese. Trovano la gioia del gol invece sia Mazzotta della Paolana che Gatto G. del Brancaleone, inoltre importante il gol del primo menzionato poiché contribuisce ad alimentare le speranze playoff dei cosentini.

L’attacco

Nel giorno della consacrazione del Praiatortora, nel tridente ideale non poteva che andarci ancora una volta Amarildo Leirosa. Il colosso brasiliano è l vero crack di questo campionato, semplicemente di un'altra categoria. Gol vittoria invece per Laface del Bocale e Stefano della Paolana, rispettivamente contro Soriano Fabrizia e Dbr Luzzi.