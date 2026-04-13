Si fa notare anche il giovane Romeo, in forza al Bocale, così come Nania guida alla vittoria la Reggioravagnese in casa della Gioiese. Ecco la formazione ideale del ventisettesimo turno
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Ventisettesima giornata in archivio nel campionato di Eccellenza e, con tre giornate al termine della stagione, ci sono ancora verdetti da scrivere e scoprire. Dopo due settimane di stop, per la pausa del Torneo delle Regioni e della Pasqua, torna la top 11 da parte della redazione sportiva di LaC News24.
Come al solito, si inizia dall'allenatore della settimana che in questo turno è riconosciuto in Giuseppe Crucitti. Il tecnico del Soriano Fabrizia torna vittorioso da Castrvoillari, si prende il momentaneo quarto posto e adesso culla davvero il sogno playoff.
La difesa
Partendo dal pacchetto difensivo, ecco che in porta ci va D'Amato della Dbr Luzzi mentre la difesa a tre è guidata innanzitutto da Gonzalez, colosso della capolista Praiatortora che anche ieri ha dato prova di solidità nel pacchetto arretrato. Ottima prova, gol a parte, per Romeo del Bocale nel pirotecnico 3-3 contro isola Capo Rizzuto. Chiude il terzetto Paolo Giofrè della Virtus Rosarno.
Il centrocampo
Alquanto florido e creativo il centrocampo che vede innanzitutto due colossi di questa stagione, ovvero Ranieri e Waller. Anche domenica sono stati decisivi nel direzionare l'inerzia rispettivamente dei match di Isola Capo Rizzuto e Stilomonasterace. Si fanno spazio anche Lamberti del Trebisacce e Nania della Reggioravagnese.
L’attacco
Ecco allora il tridente offensivo che vede innanzitutto sfumature di playoff visti i due pesanti nomi di Florez del Soriano Fabrizia e Balde dello Stilomonasterace. Competa il tridente il giovane Gualtieri della Dbr Luzzi.