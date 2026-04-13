Ventisettesima giornata in archivio nel campionato di Eccellenza e, con tre giornate al termine della stagione, ci sono ancora verdetti da scrivere e scoprire. Dopo due settimane di stop, per la pausa del Torneo delle Regioni e della Pasqua, torna la top 11 da parte della redazione sportiva di LaC News24.

Come al solito, si inizia dall'allenatore della settimana che in questo turno è riconosciuto in Giuseppe Crucitti. Il tecnico del Soriano Fabrizia torna vittorioso da Castrvoillari, si prende il momentaneo quarto posto e adesso culla davvero il sogno playoff.

La difesa

Partendo dal pacchetto difensivo, ecco che in porta ci va D'Amato della Dbr Luzzi mentre la difesa a tre è guidata innanzitutto da Gonzalez, colosso della capolista Praiatortora che anche ieri ha dato prova di solidità nel pacchetto arretrato. Ottima prova, gol a parte, per Romeo del Bocale nel pirotecnico 3-3 contro isola Capo Rizzuto. Chiude il terzetto Paolo Giofrè della Virtus Rosarno.

Il centrocampo

Alquanto florido e creativo il centrocampo che vede innanzitutto due colossi di questa stagione, ovvero Ranieri e Waller. Anche domenica sono stati decisivi nel direzionare l'inerzia rispettivamente dei match di Isola Capo Rizzuto e Stilomonasterace. Si fanno spazio anche Lamberti del Trebisacce e Nania della Reggioravagnese.

L’attacco

Ecco allora il tridente offensivo che vede innanzitutto sfumature di playoff visti i due pesanti nomi di Florez del Soriano Fabrizia e Balde dello Stilomonasterace. Competa il tridente il giovane Gualtieri della Dbr Luzzi.