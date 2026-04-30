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L'attuale dirigente Azzurro commenta la notizia della futura nomina di Pierluigi Caputo e intanto loda Francesco Cannizzaro per come ha preparato la sua discesa in campo
Paolo Bertini il cioccolataio delle uova popolari
Il direttore veronese, docente in Calabria e protagonista sui palchi europei, racconta la sua idea di musica: il gesto come verità scenica, la direzione come dialogo, l’opera come esperienza viva
La doppia anima del locale di Rende, tra sfogliati perfetti al mattino e pizza romana la sera. Il racconto, la filosofia e i sogni del giovane artigiano che ha fatto della farina un linguaggio
Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione