Com'è cambiata l'industria musicale? Paolo Pasqua: «Oggi si cerca qualcosa di autentico»

Il producer e cantautore cosentino racconta il progetto “L’ennesimo” e riflette su come distinguersi in un mercato musicale sempre più saturo: «Oggi si può nascere quasi per caso, ma è difficile restare unici». Un passaggio anche sulle difficoltà dei live a causa delle strette nei locali dopo il caso Crans Montana: «Disagi non solo economici, ma anche organizzativi e contrattuali»

12 marzo, 2026
Maltempo

Emergenza maltempo in Calabria, Ferro: «Dal Governo risposta concreta per Catanzaro e Cosenza»

Il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza per dodici mesi dopo gli eventi meteorologici di febbraio. Stanziati 15 milioni di euro per i primi interventi
Redazione
11 marzo 2026
Ore 06:03
Società

Giancarlo Rizzi: «L’opera è un atto etico. E i giovani devono impararla vivendo il teatro»

Il direttore veronese, docente in Calabria e protagonista sui palchi europei, racconta la sua idea di musica: il gesto come verità scenica, la direzione come dialogo, l’opera come esperienza viva

2 marzo 2026
Ore 16:17
Società

Edrisi Auteri, la sua “storia di farina” che racconta un grande talento

La doppia anima del locale di Rende, tra sfogliati perfetti al mattino e pizza romana la sera. Il racconto, la filosofia e i sogni del giovane artigiano che ha fatto della farina un linguaggio

26 febbraio 2026
Ore 15:30
Società

Ama con le parole, ama con la gentilezza

9 febbraio 2026
Ore 10:33
Società

28 gennaio 2026
Ore 08:57
Società

«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica – VIDEO

Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione

27 gennaio 2026
Ore 15:47
Società

Iran, proteste in piazza: l'Ayatollah fugge in Russia?

8 gennaio 2026
Ore 21:03
Società

Cristian Gaudio (Arcigay) sull'aggressione del giovane a Santa Teresa

5 gennaio 2026
Ore 14:17
Società

Carmen Diodato, messaggio per la giornata internazionale delle persone con disabilità

2 dicembre 2025
Ore 16:41
Società

DARIO BRUNORI SU CAPODANNO: MI SONO TENUTO LIBERO

17 novembre 2025
Ore 12:35
Società

Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»

13 novembre 2025
Ore 15:04
Società

Intervista con l'endocrinologo Alessandro Buccieri

7 novembre 2025
Ore 16:02
Società

Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

Tensione istituzionale tra Comune di Cosenza e Regione Calabria sul trasferimento dell’hub dell’Annunziata nell’area del Campus di Arcavacata. Il sindaco denuncia l’“inaccettabile sgarbo” di non essere stato coinvolto nell’accordo siglato a Germaneto e rilancia il sito alternativo di Vaglio Lise

5 novembre 2025
Ore 17:20
Società

Esercitazione Anas Mormanno

5 novembre 2025
Ore 13:31
Società

Salvo Sottile all'unical per Borsellino

4 novembre 2025
Ore 10:54
Società

3 novembre 2025
Ore 13:29
Società

Il professore Altimari saluta l'Unical: il decano dei professori dell'Ateneo in pensione dal 1° novembre

28 ottobre 2025
Ore 16:27
Società

Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Società

Antonio Lavitola: «Vi racconto dei resti umani all'Umberto I»

14 ottobre 2025
Ore 16:31
Società

L'Ebap fa il manager più bravo, parola di Andrea Lanza

10 ottobre 2025
Ore 16:52
Società

I quarant'anni dell'associazione Regina Pacis

Il religioso parla dei quarant’anni dell’associazione Regina Pacis: «Ero diffidente e spaventato, ma aprire le porte di casa mia a persone che avevano problemi di droga mi ha regalato la felicità»

22 settembre 2025
Ore 15:49
