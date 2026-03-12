Com'è cambiata l'industria musicale? Paolo Pasqua: «Oggi si cerca qualcosa di autentico»
Il producer e cantautore cosentino racconta il progetto “L’ennesimo” e riflette su come distinguersi in un mercato musicale sempre più saturo: «Oggi si può nascere quasi per caso, ma è difficile restare unici». Un passaggio anche sulle difficoltà dei live a causa delle strette nei locali dopo il caso Crans Montana: «Disagi non solo economici, ma anche organizzativi e contrattuali»
