Piano straordinario per le festività natalizie: monitoraggio h24, presìdi su strade e autostrade e sospensione dei mezzi pesanti nei giorni critici

In vista dell’aumento dei flussi di traffico per le festività natalizie, Anas, società del Gruppo FS, ha attivato un piano straordinario di viabilità su tutta la rete stradale e autostradale di competenza. In campo 2.800 risorse, di cui 2.200 operatori su strada, 360 tecnici e 230 addetti alle Sale Operative Territoriali e alla Sala Situazioni Nazionale, per garantire il monitoraggio del traffico 24 ore su 24 e interventi tempestivi in caso di criticità.

L’obiettivo è assicurare una circolazione più fluida e sicura durante gli spostamenti natalizi, sia di breve e medio raggio sia sulle lunghe percorrenze.

«Come per l’esodo estivo – ha spiegato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – anche nel periodo natalizio siamo impegnati a garantire una circolazione più scorrevole. È pienamente operativo il piano neve, con presìdi h24 pronti a intervenire in caso di condizioni meteo avverse e precipitazioni intense».

Anas conferma inoltre il coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le Forze dell’Ordine, puntando su prevenzione, vigilanza e rapidità di soccorso in caso di incidenti o emergenze. «Vogliamo assicurare – ha aggiunto Gemme – un esodo natalizio sereno, ricordando a tutti l’importanza di un comportamento corretto alla guida, come ribadiamo nelle campagne “Guida e Basta”».

Secondo le stime, rispetto alle ultime settimane si registrerà una crescita del traffico su tutto il territorio nazionale: +8% venerdì 19 dicembre, +11% sabato 20, +5% domenica 21 e +6% lunedì 22, pari a circa 3,5 milioni di veicoli in più su un totale di oltre 35 milioni in transito sulla rete Anas.

Nel dettaglio, attraverso il sistema di rilevamento Panama, sono previsti oltre 10,5 milioni di transiti venerdì 19, 8,5 milioni sabato 20, 8 milioni domenica 21 e oltre 9 milioni lunedì 22. I maggiori incrementi interesseranno il Sud (+19%) e le Isole (+13%).

Tra le arterie più congestionate, oggi venerdì 19, il Grande Raccordo Anulare di Roma, con oltre un milione di transiti, mentre sulla SS16 Adriatica e sull’Autostrada A2 del Mediterraneo sono attesi tra 600 e 700 mila veicoli.

Sabato 20 e lunedì 22 gli aumenti più consistenti riguarderanno ancora il Sud, con punte tra il +12% e il +25% lungo l’A2, la SS18 Tirrena Inferiore e la SS106 Jonica. Al Nord traffico sostenuto verso le località montane, in particolare sulla SS38 dello Stelvio (+20%), e sulla SS16 Adriatica (+15%).

Come da tradizione, è prevista una riduzione significativa dei flussi tra Natale e Santo Stefano (-40%), a Capodanno (-35%) e all’Epifania (-30%), mentre il controesodo sarà distribuito nei fine settimana successivi.

Nei giorni domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre è inoltre prevista la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Per informazioni aggiornate sui cantieri inamovibili e sulla viabilità, Anas invita a consultare il sito stradeanas.it, l’app “VAI” e il servizio clienti Pronto Anas al numero verde 800 841 148.