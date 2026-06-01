Preparazione atletica e benessere fisico, Manuel Lanzillotta: «Il recupero è allenamento, basta col mito del "no pain no gain"»

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Il preparatore fisico e personal trainer cosentino smonta i falsi miti del lavoro sul campo e del semplice workout moderno - dagli esercizi copiati sui social al culto del dolore muscolare - e spiega come lo sport sia diventato una disciplina a 360 gradi. Poi racconta FantaFantoni: «Vogliamo far incontrare le persone e fargli fare sport insieme, non solo stare dietro uno schermo».