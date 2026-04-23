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Società

Roberto Bozzo e le lingue invisibili

23 aprile, 2026
la fiera ferita

Gli ambulanti raccontano anche la solidarietà di Cosenza: «Accoglienza micidiale» – VIDEO

Dopo il ciclone alla Fiera di San Giuseppe: «Abbiamo perso tutto, ma questa città ci ha fatto sentire a casa»
Patrizia De Napoli
18 marzo 2026
Ore 09:16
Gli ambulanti raccontano anche la solidarietà di Cosenza: «Accoglienza micidiale» –\u00A0VIDEO\n
Società

Rende, gli ambulanti contestano la location della nuova area mercatale

23 aprile 2026
Ore 10:07
Rende, gli ambulanti contestano la location della nuova area mercatale
Società

Artemis II Garro Unical nella nuova era lunare

Artemis II Garro Unical nella nuova era lunare

14 aprile 2026
Ore 07:39
Artemis II Garro Unical nella nuova era lunare
Società

Pietro Leo al liceo Scorza: «La dieta mediterranea è la nostra chiave di volta»

10 aprile 2026
Ore 09:28
Pietro Leo al liceo Scorza: «La dieta mediterranea è la nostra chiave di volta»
Società

Bozzo (FI): «Non so nulla della nomina di un commissario su Cosenza»

L'attuale dirigente Azzurro commenta la notizia della futura nomina di Pierluigi Caputo e intanto loda Francesco Cannizzaro per come ha preparato la sua discesa in campo

10 aprile 2026
Ore 08:11
Bozzo (FI): «Non so nulla della nomina di un commissario su Cosenza»
Società

Frana sulla Sp 160 a Scala Coeli

9 aprile 2026
Ore 10:26
Frana sulla Sp 160 a Scala Coeli
Società

8 aprile 2026
Ore 08:19
Società

Dai Dilettanti alla Coppa dei Campioni, la parabola di Andrea Rosito

2 aprile 2026
Ore 16:50
Dai Dilettanti alla Coppa dei Campioni, la parabola di Andrea Rosito
Società

Paolo Bertini il cioccolataio delle uova popolari

Paolo Bertini il cioccolataio delle uova popolari

2 aprile 2026
Ore 16:24
Paolo Bertini il cioccolataio delle uova popolari
Società

Sasa Calabrese artigiano della musica

30 marzo 2026
Ore 13:11
Sasa Calabrese artigiano della musica
Società

Com'è cambiata l'industria musicale? Paolo Pasqua: «Oggi si cerca qualcosa di autentico»

12 marzo 2026
Ore 17:30
Com'è cambiata l'industria musicale? Paolo Pasqua: «Oggi si cerca qualcosa di autentico»
Società

Giancarlo Rizzi: «L’opera è un atto etico. E i giovani devono impararla vivendo il teatro»

Il direttore veronese, docente in Calabria e protagonista sui palchi europei, racconta la sua idea di musica: il gesto come verità scenica, la direzione come dialogo, l’opera come esperienza viva

2 marzo 2026
Ore 16:17
Giancarlo Rizzi: «L’opera è un atto etico. E i giovani devono impararla vivendo il teatro»
Società

Edrisi Auteri, la sua “storia di farina” che racconta un grande talento

La doppia anima del locale di Rende, tra sfogliati perfetti al mattino e pizza romana la sera. Il racconto, la filosofia e i sogni del giovane artigiano che ha fatto della farina un linguaggio

26 febbraio 2026
Ore 15:30
Edrisi Auteri, la sua “storia di farina” che racconta un grande talento
Società

Ama con le parole, ama con la gentilezza

9 febbraio 2026
Ore 10:33
Ama con le parole, ama con la gentilezza
Società

28 gennaio 2026
Ore 08:57
Società

«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica – VIDEO

Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione

27 gennaio 2026
Ore 15:47
«Le quattro facce di Ucronico Jack», il debutto narrativo di Graziano Misuraca tra viaggi nel tempo, filosofia e fantascienza classica –\u00A0VIDEO
Società

Iran, proteste in piazza: l'Ayatollah fugge in Russia?

8 gennaio 2026
Ore 21:03
Iran, proteste in piazza: l'Ayatollah fugge in Russia?
Società

Cristian Gaudio (Arcigay) sull'aggressione del giovane a Santa Teresa

5 gennaio 2026
Ore 14:17
Cristian Gaudio (Arcigay) sull'aggressione del giovane a Santa Teresa
Società

Carmen Diodato, messaggio per la giornata internazionale delle persone con disabilità

2 dicembre 2025
Ore 16:41
Carmen Diodato, messaggio per la giornata internazionale delle persone con disabilità
Società

DARIO BRUNORI SU CAPODANNO: MI SONO TENUTO LIBERO

17 novembre 2025
Ore 12:35
DARIO BRUNORI SU CAPODANNO: MI SONO TENUTO LIBERO
Società

Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»

13 novembre 2025
Ore 15:04
Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»

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