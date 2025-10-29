Si chiude con una sconfitta per 3-1 (20-25; 25-17; 14-25; 16-25) la gara casalinga del Cosenza All Service Cloud contro l’Italgp Volley Rogliano, in una partita combattuta e ricca di emozioni.

Le ragazze di Cosenza hanno affrontato l’incontro con determinazione e spirito di squadra, ma alcuni episodi sfavorevoli hanno pesato sull’andamento del match, spezzando la concentrazione nei momenti decisivi. Dopo un primo set equilibrato, la reazione è arrivata nel secondo parziale, conquistato con grande intensità e lucidità.

Nel terzo e quarto set, invece, la maggiore continuità del Rogliano ha fatto la differenza, consegnando la vittoria alle ospiti. Nonostante il risultato, non è mancato l’impegno né la voglia di reagire, qualità che restano la base del percorso di crescita della squadra.

“Abbiamo avuto momenti di buona pallavolo, ma dobbiamo essere più costanti. Sappiamo dove lavorare e lo faremo. Le ragazze stanno crescendo e il campionato è ancora lungo”, ha commentato il mister a fine gara, sottolineando la fiducia nel gruppo e la consapevolezza dei margini di miglioramento.

La società ha voluto ringraziare il pubblico presente al palazzetto, sempre numeroso e caloroso, e il nostro speaker, che anche questa volta ha contribuito a creare una splendida atmosfera di tifo e partecipazione.

Il percorso è ancora lungo, ma lo spirito è quello giusto: avanti, insieme, con fiducia e determinazione.