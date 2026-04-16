Social
Home page>Video>Sport>Cosenza Pallanuoto, il d...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Cosenza Pallanuoto, il dirigente Borsani si gode il momento

16 aprile, 2026
Pallavolo

Cosenza All Service Cloud sconfitta 3-1 dal Rogliano, ma la squadra mostra carattere e voglia di riscatto

Le cosentine vincono il secondo set ma si arrendono all’Italgp Volley Rogliano. Il mister: “Momenti di buona pallavolo, dobbiamo essere più costanti”
Redazione
29 ottobre 2025
Ore 09:20
Cosenza All Service Cloud sconfitta 3-1 dal Rogliano, ma la squadra mostra carattere e voglia di riscatto
Sport

Bisignano, Scofano: «Salvezza conquistata, ma impariamo dagli errori»

Il team manager della squadra cratense commenta una stagione da neopromossa nel campionato di Promozione A: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo principale, ma c’è rammarico per quello che potevamo fare in più»

8 aprile 2026
Ore 09:33
Bisignano, Scofano: «Salvezza conquistata, ma impariamo dagli errori»