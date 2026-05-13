Giro d'Italia, la carovana rosa riparte da Praia e lascia la Calabria

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Folla, colori e musica alla partenza della tappa Praia a Mare-Potenza del 109° Giro d'Italia. Le immagini della festa dalla località Fiuzzi, sul Tirreno calabrese
Il team manager della squadra cratense commenta una stagione da neopromossa nel campionato di Promozione A: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo principale, ma c’è rammarico per quello che potevamo fare in più»