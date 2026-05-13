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Giro d'Italia, la carovana rosa riparte da Praia e lascia la Calabria

Folla, colori e musica alla partenza della tappa Praia a Mare-Potenza del 109° Giro d'Italia. Le immagini della festa dalla località Fiuzzi, sul Tirreno calabrese

13 maggio, 2026
Pallavolo

Cosenza All Service Cloud sconfitta 3-1 dal Rogliano, ma la squadra mostra carattere e voglia di riscatto

Le cosentine vincono il secondo set ma si arrendono all’Italgp Volley Rogliano. Il mister: “Momenti di buona pallavolo, dobbiamo essere più costanti”
Redazione
29 ottobre 2025
Ore 09:20
Cosenza All Service Cloud sconfitta 3-1 dal Rogliano, ma la squadra mostra carattere e voglia di riscatto
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Caruso: «Cosenza Calcio, rispetteremo quanto detto in Consiglio Comunale»

11 maggio 2026
Ore 15:06
Caruso: «Cosenza Calcio, rispetteremo quanto detto in Consiglio Comunale»
Sport

Morrone, Gianmarco Palermo e la gioia della promozione

11 maggio 2026
Ore 13:05
Morrone, Gianmarco Palermo e la gioia della promozione
Sport

«Il Rende Calcio non è morto»: Marrello svela il piano per la rinascita

29 aprile 2026
Ore 16:00
«Il Rende Calcio non è morto»: Marrello svela il piano per la rinascita
Sport

Cosenza Pallanuoto, il dirigente Borsani si gode il momento

16 aprile 2026
Ore 08:54
Cosenza Pallanuoto, il dirigente Borsani si gode il momento
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Bisignano, Scofano: «Salvezza conquistata, ma impariamo dagli errori»

Il team manager della squadra cratense commenta una stagione da neopromossa nel campionato di Promozione A: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo principale, ma c’è rammarico per quello che potevamo fare in più»

8 aprile 2026
Ore 09:33
Bisignano, Scofano: «Salvezza conquistata, ma impariamo dagli errori»