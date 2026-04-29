«Il Rende Calcio non è morto»: Marrello svela il piano per la rinascita

Sezioni
Cronaca
Politica
Cosenza Calcio
Economia e Lavoro
Italia Mondo
Sanità
Sport
Cultura
Ambiente
Streaming
LaC TV
Lac Network
LaC OnAir
LaC Network
lacplay.it
lactv.it
laconair.it
lacitymag.it
ilreggino.it
cosenzachannel.it
ilvibonese.it
catanzarochannel.it
lacapitalenews.it
App
Android
Apple
Società
Eventi
24 ORE ALL NEWS
Dal baratro alla speranza: il presidente del Rende Calcio parla senza filtri. La caduta, gli errori, i play-out del 10 maggio e un progetto concreto per tornare a essere protagonisti.
Il team manager della squadra cratense commenta una stagione da neopromossa nel campionato di Promozione A: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo principale, ma c’è rammarico per quello che potevamo fare in più»