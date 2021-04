Covid Cosenza, 206 nuovi contagi. Ospedali sempre sotto pressione

E’ in peggioramento la situazione epidemiologica in provincia di Cosenza. Nel giorno di Pasqua, infatti, si sono registrati 206 nuovi contagi da coronavirus su 992 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore che hanno determinato un indice di positività pari al 20,8%. Si spera, dunque, che le misure restrittive adottate dal ministero della Salute, e recepite dalla Regione Calabria, abbiano un effetto positivo sulla curva epidemica ma soprattutto sui casi ospedalieri che anche oggi sono tanti rispetto al recente passato.

Nel reparto di Rianimazione oggi si conta un paziente in meno, ma negli altri reparti il quadro rimane negativo. Oggi infatti si sono verificati 10 ricoveri in più rispetto a ieri, per un totale di 205 positivi sistemati tra Medicina, Pneumologia, Malattie Infettive e Pronto soccorso. Tuttavia, 7 dei casi “In rianimazione” e 28 dei casi “In altri reparti” sono ricoverati fuori provincia, in altre aziende ospedaliere della Calabria.

L’altra nota dolente è senza dubbio quella dei deceduti: oggi si registra un incremento di sei morti per un totale di 369 (uno dei quali deceduto a Catanzaro, dove era ricoverato). Si alza anche oggi infine il dato dei positivi in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri, se ne contano 190 in più, mentre nessun soggetto, attualmente positivo al Covid-19, si è negativizzato in data odierna.

Dati Agenas

In Calabria, secondo i dati forniti da Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali), il 24 per cento dei posti di Terapia Intensiva è occupata da pazienti Covid (-1% rispetto a ieri), mentre nell’area cosiddetta “non critica” la percentuale è del 46 per cento (+1% rispetto a ieri).

I comuni più colpiti

Negli ultimi 30 giorni, il comune di Corigliano Rossano ha fatto registrare 738 casi con 18 decessi. A seguire Cosenza (335 contagi e 4 decessi), Rende (266 contagi e 2 decessi), Bisignano (221 contagi e 5 decessi), San Giovanni in Fiore (134 contagi e 2 decessi), Cariati (112 contagi e 3 decessi), Montalto Uffugo (106 contagi)