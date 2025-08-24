Social
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, a Cosenza 279 casi in più

Secondo i dati diffusi dalla Regione Calabria in tutto il territorio sono 918 le persone che hanno contratto il virus registrate nella giornata di ieri
Redazione
Bollettino Covid Calabria, a Cosenza 279 casi in più
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria: scende il tasso di positività. Cosenza la più colpita

Mentre Crotone resta la provincia con meno casi, l'area bruzia segna 296 contagi in più rispetto a ieri
Redazione
Bollettino Covid Calabria: scende il tasso di positività. Cosenza la più colpita
Coronavirus

Lotta al Covid, anche in Calabria disponibile il vaccino bivalente

Ampia la platea dei soggetti a cui può essere praticato. In prima istanza a coloro che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale con il primo booster, ovvero la terza dose
Salvatore Bruno
Lotta al Covid, anche in Calabria disponibile il vaccino bivalente
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, scendono i contagi. A Cosenza 99 casi in più

Situazione in netto miglioramento, fanno ben sperare i numeri dei ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva
Redazione
Bollettino Covid Calabria, scendono i contagi. A Cosenza 99 casi in più

Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria: a Cosenza 279 casi in più e un decesso

Calano i casi e restano stabili le occupazioni dei reparti ordinari e delle terapie intensive
Bollettino Covid Calabria: a Cosenza 279 casi in più e un decesso
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria: a Cosenza 410 contagi in più e 4 decessi

A fronte di 5.429 tamponi eseguiti in tutta la regione si registrano una diminuzione nell'occupazione delle terapie intensive
Bollettino Covid Calabria: a Cosenza 410 contagi in più e 4 decessi
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, a Cosenza 196 casi e nessun decesso

Diminuiscono drasticamente i contagi a fronte però di meno tamponi. Ancora stabili i ricoveri nei reparti ordinari e nelle Rianimazioni
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, a Cosenza e provincia 380 casi e 4 morti

Sono 1218 le persone colpite da Coronavirus in tutta la regione, incoraggianti i dati che arrivano dalle Rianimazioni
Bollettino Covid Calabria, a Cosenza e provincia 380 casi e 4 morti
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, a Cosenza e provincia 411 nuovi positivi

Le persone che risultano contagiate dal Coronavirus in tutta la regione sono 1.599 in più rispetto a ieri
Bollettino Covid Calabria, a Cosenza e provincia 411 nuovi positivi
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, a Cosenza e provincia 673 contagi e 4 decessi

Calano ancora i ricoveri (-7 in reparto e -2 in rianimazione). Sale il tasso di positività al 27,24%, effettuati nelle ultime 24 ore 7768 tamponi
Bollettino Covid Calabria, a Cosenza e provincia 673 contagi e 4 decessi
Coronavirus

Corigliano Rossano, il Covid fa ancora male: cinque decessi nelle ultime 24 ore

Il personale del Giannettasio è ancora così risicato che si fa fatica a fronteggiare quest'estate in cui il virus non accenna a diminuire la sua morsa
Corigliano Rossano, il Covid fa ancora male: cinque decessi nelle ultime 24 ore
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, a Cosenza 781 nuovi contagi e tre decessi

In tutta la regione sono 2.109 i nuovi positivi (a fronte di oltre 8mila tamponi effettuati) e 6 i morti. Preoccupa il tasso di positività che continua a rimanere molto alto (25,4%)
Bollettino Covid Calabria, a Cosenza 781 nuovi contagi e tre decessi
Coronavirus

A Cosenza è Vax Day. Caruso in visita al centro vaccinale a regime per il booster - VIDEO

Il preparato in somministrazione è il Pfizer ma in autunno potrebbero arrivare dosi calibrate sulla variante Omicron
A Cosenza è Vax Day. Caruso in visita al centro vaccinale a regime per il booster - VIDEO
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, a Cosenza 956 casi in più e due decessi

Situazione in linea con la media nazionale però i fanali sono accesi sui ricoveri
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria: contagi ancora in salita. A Cosenza 1725 nuovi casi

Sono oltre 13mila i tamponi analizzati, resta stabile il tasso di positività (33,01%) ma i ricoveri, invece, sono in aumento
Bollettino Covid Calabria: contagi ancora in salita. A Cosenza 1725 nuovi casi
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria: sale il tasso di positività. Reggio sorpassa per contagi Cosenza

Il virus continua a correre mentre tutti aspettano il famigerato picco che dovrebbe manifestarsi entro la metà del mese. Stabile la situazione delle Rianimazioni
Coronavirus

Covid, l'incubo è tornato: a Cosenza è record di contagi dall'inizio della pandemia

Al completo lo spoke di Rossano, con 33 ricoverati, in esaurimento l’Annunziata dove sono 65 i letti occupati con criticità in malattie infettive a causa dei pochi medici in servizio
Covid, l'incubo è tornato: a Cosenza è record di contagi dall'inizio della pandemia
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, a Cosenza 1066 positivi in più in un solo giorno e 3 morti

Non si ferma la corsa del virus che nonostante il caldo ha ripreso a mordere. La provincia bruzia è la più colpita
Bollettino Covid Calabria, a Cosenza 1066 positivi in più in un solo giorno e 3 morti
Coronavirus

Nel Cosentino aumentano i ricoveri: l’Asp valuta la riapertura del reparto Covid di Cetraro

All’Annunziata sono segnalati anche focolai intraospedalieri occasionali in geriatria, nefrologia, ortopedia ed ematologia dove l’infezione interessa due soggetti fragili bisognosi di chemioterapia
Nel Cosentino aumentano i ricoveri: l’Asp valuta la riapertura del reparto Covid di Cetraro
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, Cosenza la provincia più colpita con 759 casi in più

Ancora un lieve aumento dei positivi. Il Coronavirus continua a correre soprattutto nella provincia bruzia dove si registra un ingresso in Rianimazione e 2 in reparto
Bollettino Covid Calabria, Cosenza la provincia più colpita con 759 casi in più
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria: a Cosenza 438 casi in più e 1 decesso

Il tasso di positività si attesta al 27,18%. Lieve flessione rispetto a ieri ma meno tamponi effettuati
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, salgono i contagi (1446 positivi in più) ma aumentano i tamponi

A Cosenza 518 persone hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore. Stabili le terapie intensive
Bollettino Covid Calabria, salgono i contagi (1446 positivi in più) ma aumentano i tamponi
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, Cosenza la provincia più colpita

Alti, rispetto agli altri territori, i contagi nell'area bruzia. Quattro i decessi in tutta la regione
Bollettino Covid Calabria, Cosenza la provincia più colpita
Coronavirus

Bollettino Covid Calabria, a Cosenza si registrano più contagi e due morti

Nella provincia bruzia sono 320 i nuovi positivi su un totale di 738 registrati al livello regionale. Stabili le terapie intensive
Bollettino Covid Calabria, a Cosenza si registrano più contagi e due morti
