La splendida location vista mare ha ospitato bartender e professionisti del settore provenienti da tutta la regione. Il patron Roberto Gallo: «Eventi come questo ricordano quanto siano importanti la formazione, il confronto e la sana competizione per la crescita professionale»

Una giornata all’insegna della tecnica, della creatività e della passione per il bartending, che ha visto sfidarsi i migliori professionisti nelle diverse categorie previste dal regolamento AIBES.

Ad aggiudicarsi la categoria Bartender Junior è stato Daniele Stella, che rappresenterà la Calabria–Basilicata alla Finale Nazionale AIBES, in programma tra ottobre e novembre 2026.

Nella prestigiosa categoria Angelo Zola, ad accedere alla Finale Nazionale sarà invece Bruno Bifano.

Durante l’evento ospitato ieri al Riva Restaurant & Lounge Bar, ad accedere alla fase finale sono stati:

Fortunato Schiavone – 1° classificato categoria Grappa

Corrado Pucci – 1° classificato categoria Aperitivo Italiano

Lucio Raccuja – 1° classificato categoria Low Alcohol

I tre concorrenti si sono poi sfidati nella finalissima, premiata dal Consigliere Nazionale Sergio Aiello, con la seguente classifica:

1° classificato: Corrado Pucci

2° classificato: Fortunato Schiavone

Entrambi rappresenteranno la sezione Calabria–Basilicata al prossimo Concorso Nazionale AIBES.

Grande spettacolo anche grazie all’esibizione flair di Danilo Costante, vincitore della propria categoria, che ha coinvolto il pubblico con una straordinaria performance tecnica e scenografica.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Roberto Gallo per l’ospitalità e per aver accolto il Concorso Regionale nella splendida cornice del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna. Il patron della location ha dichiarato: «Eventi come questo ricordano quanto siano importanti la formazione, il confronto e la sana competizione per la crescita professionale. Noi, da sempre attenti alla valorizzazione del settore e alla formazione, abbiamo accolto con entusiasmo questa manifestazione, impegnandoci a offrire la migliore ospitalità e tutto il supporto necessario. Ci auguriamo di vedere i vincitori brillare anche alla Finale Nazionale, rappresentando al meglio la Calabria e la Basilicata. Ringraziamo Luca Biafora e AIBES per aver scelto la nostra struttura per un evento così prestigioso».

Luca Biafora, Fiduciario AIBES Calabria–Basilicata ha dichiarato: «Ringrazio tutti i partecipanti, i giudici, i soci sostenitori, le scuole alberghiere e quanti hanno collaborato alla riuscita dell’evento. AIBES non è soltanto competizione, ma soprattutto formazione, crescita professionale e supporto continuo ai bartender attraverso corsi professionali attivi durante tutto l’anno e una grande associazione sempre vicina alla categoria».