In un’intervista al Foglio il presidente della Regione rilancia il ruolo riformista di Forza Italia nel solco tracciato dal Cavaliere per «superare una percezione troppo conservatrice»
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«Molti giovani continuano a percepire il centrodestra come una coalizione superata e troppo conservatrice sui diritti civili e sui temi che riguardano la libertà individuale, come il fine vita». È quanto dichiara Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, in un'intervista al Foglio. Per il governatore «il partito fondato da Silvio Berlusconi, grande innovatore, dovrebbe aiutare il centrodestra a rappresentarsi come coalizione capace di discutere davvero questi temi. Mi auguro che la posizione di FI su questi temi non sia soltanto di testimonianza».
«A me pare - aggiunge - ci sia un ritardo di riformismo anche nel centrosinistra. E FI, in questo senso, può essere utile al centrodestra, aggregando il voto di tanti riformisti che un tempo votavano a sinistra ma non voterebbero Elly Schlein. Noi siamo convintamente ancorati al centrodestra e puntiamo a rafforzarlo con un profilo più riformista. Rimarranno delusi quelli che, nel centrosinistra, pensano che FI possa essere funzionale a loro».
Anche Marina Berlusconi auspica un ritorno del partito nel solco originario liberale. «Sì, è importante che il centrodestra torni a essere la coalizione liberale che Berlusconi ha fondato». E sulla legge elettorale: «Io sono per un partito ambizioso che non sia né un'aggiunta nel centrodestra né una propaggine del centrosinistra».