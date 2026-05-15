La nomina ufficializzata dal coordinatore provinciale Riccardo Rosa in vista delle amministrative del 2027
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Nuovo incarico politico per l’avvocato Alessandro Conforti, nominato vice commissario cittadino di Noi Moderati nella città di Cosenza. La designazione è stata ufficializzata attraverso una lettera firmata dal coordinatore provinciale del partito, Riccardo Rosa, datata 15 maggio 2026.
Nel documento, Rosa sottolinea come la nomina arrivi “in un momento cruciale”, alle porte delle elezioni amministrative del 2027, definite “una sfida elettorale fondamentale” per consolidare il radicamento del partito sul territorio cittadino.
La scelta di Conforti viene indicata come “il naturale coronamento del grande lavoro che il partito sta portando avanti con dedizione”, grazie anche all’impegno della dirigenza locale e del commissario cittadino Fulvio Campanaro.
Nella comunicazione vengono evidenziate le capacità organizzative del neo vice commissario, la “passione politica” e la “profonda conoscenza delle dinamiche del territorio”, qualità che – secondo il coordinatore provinciale – potranno dare “un forte impulso alla proposta politica” del movimento in vista della prossima campagna elettorale.
La nomina si inserisce nel percorso di strutturazione territoriale che Noi Moderati sta portando avanti in provincia di Cosenza, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito nei principali centri urbani in vista delle prossime scadenze amministrative.