Il noto locale con il progetto itinerante “Riva in Tour” ha portato sulla scena, accanto all’arte e alle emozioni, la sua inconfondibile esperienza gastronomica

Giovedì 30 ottobre, il sipario del Teatro Politeama di Catanzaro si è alzato su I Tre Moschettieri – Opera Pop, uno degli appuntamenti più attesi del Festival d’Autunno, la rassegna artistica multidisciplinare che da anni porta nel capoluogo calabrese spettacoli di altissimo livello, unendo teatro, musica e cultura.

A impreziosire la serata, anche la presenza del servizio catering firmato Riva, che con il suo progetto itinerante “Riva in Tour” ha portato sulla scena, accanto all’arte e alle emozioni, la sua inconfondibile esperienza gastronomica.

Un connubio perfetto tra eleganza, sapori autentici e attenzione ai dettagli: gli ospiti del Festival hanno potuto vivere un momento conviviale raffinato, dove ogni assaggio è stato pensato per valorizzare le eccellenze del territorio, in linea con lo spirito di qualità e innovazione che contraddistingue il Riva. Accanto all’offerta culinaria, arricchita da show booking live, anche una selezione beverage per esaltare il gusto del food.

«Siamo orgogliosi di aver partecipato a un appuntamento che coniuga cultura e bellezza – ha commentato Roberto Gallo, titolare del Riva –. Portare la nostra cucina in un contesto così ricco di arte e passione è stata un’esperienza unica, che conferma come l’enogastronomia possa dialogare con l’arte e contribuire a renderla memorabile».

Il Festival d’Autunno si conferma così non solo come un punto di riferimento nel panorama culturale regionale, ma anche come un’occasione per mettere in dialogo mondi diversi: quello dello spettacolo e quello dell’eccellenza enogastronomica, in un perfetto intreccio di bellezza, sapori e cultura.

E ancora una volta, il Riva ha dimostrato che la cucina può essere arte, e che anche un catering può trasformarsi in una vera esperienza sensoriale, capace di lasciare il segno.