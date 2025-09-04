Il Kia Roadshow – Move First, tour itinerante promosso da Kia Italia per portare su strada innovazione, sostenibilità e design, ha fatto tappa in Calabria, approdando a Falerna grazie all’organizzazione di Mag Motors, concessionaria ufficiale Kia per le province di Cosenza, Catanzaro, Lamezia Terme e Corigliano-Rossano.

L’evento. di due giorni, ha trovato la sua cornice ideale nel Riva Restaurant & Lounge Bar grazie a caratteristiche che ne hanno esaltato versatilità e funzionalità. La location, con i suoi ampi spazi, si presta perfettamente a esposizioni automobilistiche/mezzi di trasporto e a manifestazioni con un grande afflusso di partecipanti. La struttura offre diverse aree modulabili, che possono essere allestite in base alle specifiche esigenze dell’evento.

Particolare attenzione è riservata all’offerta food & beverage, flessibile e personalizzabile, servita da un personale attento e discreto. Non mancano i supporti tecnologici di ultima generazione, ideali per conferenze e presentazioni, mentre l’intrattenimento musicale dal vivo accompagna su richiesta, come per Kia Motors, l’evento per tutta la giornata, creando un’atmosfera coinvolgente e raffinata.

L’inaugurazione, martedì 2 settembre, ha dato il via al Roadshow con una cerimonia di apertura accolta da un pubblico numeroso e partecipativo. Protagonisti assoluti della manifestazione sono stati il Kia EV3, SUV compatto 100% elettrico, il rivoluzionario Kia EV4, che anticipa il linguaggio stilistico e tecnologico futuro del brand, e il rinnovato Kia Sportage, sempre più connesso e sostenibile.

Mercoledì 3 settembre, la seconda giornata con test drive, incontri, intrattenimento e momenti di networking, confermando il grande successo dell’evento con visitatori provenienti da tutta la regione, tutti immersi in un’esperienza dinamica e coinvolgente.

A sottolineare l’importanza della tappa calabrese, la presenza di Simone Giramondi, Dealer Marketing Manager Italia di Kia, ha evidenziato il valore strategico di Falerna e la posizione del Riva, all’interno di un tour nazionale che toccherà 27 città italiane.

«Abbiamo lavorato per creare un evento capace di connettere persone, idee e innovazione. La risposta del pubblico è stata entusiasta e dimostra quanto ci sia desiderio di confronto e scoperta. Siamo felici di aver contribuito, insieme a Kia Italia, a una tappa che ha parlato di futuro con semplicità e autenticità» commentano da Mag Motors.

Il patron del Riva Restaurant, Roberto Gallo, ha dichiarato: «È per noi un vero piacere ospitare iniziative importanti come il Kia Roadshow – Move First e poter contribuire al successo di un progetto dove innovazione e convivialità si incontrano».

Tra musica, food & beverage, networking e passione per l’innovazione, la tappa calabrese del Kia Roadshow ha confermato il Riva Restaurant & Lounge Bar come una location dalla straordinaria versatilità, capace di trasformare ogni evento in un’esperienza unica.