Nuove prospettive per l’arredamento di interni in Calabria: apre a Taverna di Montalto Uffugo, in via Nilde Iotti 2, lo Showroom Duelle, un concept store che ha l’ambizione di ripensare gli spazi domestici.

Dopo l’inaugurazione di venerdì 17 luglio con istituzioni, partner commerciali e professionisti del settore, da lunedì 20 luglio le porte sono ufficialmente aperte al pubblico.

“L’apertura di questo showroom rappresenta per noi un nuovo punto di partenza e un investimento nel territorio e nelle persone che lo vivono e lo costruiscono ogni giorno”, spiga Valentina Totera di Duelle Distribution. “Abbiamo immaginato questo spazio come molto più di una semplice esposizione: un luogo di incontro, di confronto e di competenze, pensato per accompagnare le famiglie nelle scelte per la propria casa e per offrire ai professionisti un partner affidabile, capace di fornire risposte tecniche e consulenza qualificata”.

“Siamo arrivati a questo traguardo dopo tanti sforzi, tanta dedizione e tanto impegno. A guidarci è stata la passione per il nostro lavoro”, aggiunge Luca La Valle di Duelle Distribution. “Anche grazie alla nostra squadra di collaboratori, che si sono impegnati al massimo per raggiungere insieme a noi questo risultato così importante, ci proponiamo di diventare un punto di riferimento per chi cerca qualità, innovazione e supporto concreto nella realizzazione dei propri progetti”.

Venerdì scorso a tagliare il nastro, insieme al management dell’azienda, è stato il vicesindaco di Montalto Uffugo Dino D’Elia: “Come Comune dobbiamo ringraziare questi imprenditori perché vogliono investire su Montalto Uffugo, una città che sta crescendo sia dal punto di vista sociale che socioeconomico”.

Lo showroom Duelle è uno spazio destinato a diventare un punto di riferimento per famiglie, professionisti e imprese edili del territorio. La struttura nasce con l’idea di cambiare il modo di concepire la casa e l’interior design. Lo scopo è accompagnare clienti e professionisti lungo tutto il percorso che porta dalla progettazione alla realizzazione degli spazi.