Ortensia Imbrogno ha catturato l’attenzione e i riflettori durante la Milano Fashion Week 2025, distinguendosi nel cuore pulsante del Quadrilatero della Moda, dove eleganza e avanguardia si incontrano. Per l’occasione, Ortensia ha scelto un look sofisticato e al tempo stesso sorprendentemente versatile: un vestito in raso a portafoglio con chiusura regolabile e laccetto interno, pensato per garantire una vestibilità impeccabile.

A valorizzare ulteriormente la silhouette, la cintura maxi in tessuto, da annodare in vita o a doppio giro, capace di creare un raffinato effetto bustino strutturato. Un outfit femminile e chic, che gioca con i codici dell’effetto lingerie e della vestaglia da giorno, reinterpretati in chiave glamour.

A completare il look, un dettaglio prezioso: la borsa gioiello firmata Anton Giulio Grande, portata con naturalezza e ben in vista, simbolo di artigianalità e lusso contemporaneo. Non solo presente nel Quadrilatero della Moda, Ortensia Imbrogno ha anche presenziato in prima fila alla sfilata di Anton Giulio Grande, applaudendo una collezione che ha celebrato l’eleganza couture e l’eccellenza del Made in Italy.

La sua presenza ha contribuito ad arricchire il parterre di ospiti d’eccezione, sottolineando ancora una volta il legame tra la creatività dei designer italiani e le icone di stile che ne interpretano lo spirito. Con la sua naturale raffinatezza e un approccio sempre innovativo, Ortensia Imbrogno si conferma protagonista indiscussa della scena fashion internazionale, portando con sé un’immagine di donna moderna, elegante e audace.