Le temperature del mare raggiungono valori record, con punte di 28 gradi in Sardegna e anomalie fino a sei gradi sopra la media. Gli esperti avvertono: il Mediterraneo accumula energia che alimenta temporali violenti, mentre aumentano i rischi per ecosistemi marini e fenomeni meteorologici estremi

L’aria brucia, ma ormai brucia anche il mare. Chi in queste ore si tuffa in Sardegna trova l’acqua a temperature da pieno agosto, intorno ai 28 gradi. Il dato più preoccupante, però, arriva dai satelliti del servizio europeo Copernicus: attorno all’isola la superficie marina risulta fino a sei gradi più calda rispetto alla media del periodo calcolata sugli ultimi quarant’anni. Non è una semplice anomalia estiva. È il segnale di un Mediterraneo sempre più fragile, trasformato dal caldo in un gigantesco serbatoio di energia pronto ad alimentare fenomeni atmosferici estremi.

Per tutto l’inverno il Mediterraneo è rimasto uno o due gradi sopra la norma. La stagione fredda non è bastata a raffreddarlo. Poi a maggio è arrivata una prima ondata di calore marina, a giugno le lunghe giornate di sole hanno continuato a scaldarne la superficie e l’ondata di caldo delle ultime due settimane ha fatto il resto. Risultato: il mare ha assorbito calore su calore e ora restituisce all’atmosfera umidità ed energia.

Il Mediterraneo fuori scala

Il riscaldamento riguarda tutti gli oceani, ma il Mediterraneo mostra valori particolarmente preoccupanti. Copernicus ha misurato il 21 giugno un record globale: 21 gradi come temperatura media dei mari del mondo. L’aria, con il cambiamento climatico, ha già guadagnato nel complesso circa 1,4 gradi, mentre l’acqua, che assorbe calore più lentamente, è salita di circa mezzo grado. Il Mediterraneo però fa storia a sé.

Chiuso tra un’Africa che spinge aria sempre più torrida verso nord e un’Europa che si riscalda a una velocità doppia rispetto alla media globale, il nostro mare si trova oggi in una condizione estrema. Il bollettino di Copernicus avverte che questi record avranno conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima globale e sugli ecosistemi marini.

Per chi fa il bagno, l’acqua calda può sembrare piacevole. Per il mare e per le coste, invece, il conto rischia di essere altissimo. Temperature così elevate alterano gli equilibri degli habitat, mettono sotto stress specie marine già vulnerabili, favoriscono fenomeni di mortalità e modificano la distribuzione degli organismi. Il Mediterraneo, uno dei mari più ricchi e delicati del pianeta, sta diventando una delle aree più esposte alla crisi climatica.

Piogge forti e grandinate: il mare caldo carica i temporali

Il mare bollente non resta fermo lì. Entra direttamente nella macchina del tempo atmosferico. Massimiliano Pasqui, fisico dell’atmosfera del Cnr, spiega che «il calore del mare è tutta energia pronta a essere ceduta all’atmosfera». Quando una corrente più fresca e instabile scende dall’Atlantico e incontra una massa d’aria torrida e umida, si creano le condizioni per temporali profondi, organizzati e violenti.

Non si tratta dei classici temporali di calore. Quelli attesi nelle prossime ore possono svilupparsi rapidamente, scaricare precipitazioni abbondanti e portare grandinate anche intense. La Protezione civile ha già emanato allerte gialle e arancioni in molte regioni, soprattutto al Centro-Nord, e la situazione potrebbe cambiare rapidamente proprio per la natura localizzata e improvvisa dei fenomeni. Continua a leggere su La Capitale.