L’iniziativa, gratuita e organizzata con il Patrocinio Gratuito del Comune di San Nicola Arcella, sarà guidata dall’insegnante della Federazione Italiana Yoga, Mariangela Coviello, che accompagnerà i partecipanti in una pratica immersiva pensata per favorire l’armonia tra corpo, mente e natura

Un tramonto sul mare, uno dei panorami più suggestivi della Calabria, il respiro che si armonizza con il corpo, le intense note di un violoncello e un’opera d’arte che prenderà vita sotto gli occhi dei partecipanti. Sono questi gli ingredienti di “Yoga, Musica e Arte”, l’evento gratuito in programma domenica 12 luglio alle ore 19.00 presso il Belvedere di San Nicola Arcella.

Pratica immersiva

L’iniziativa, organizzata con il Patrocinio Gratuito del Comune di San Nicola Arcella, sarà guidata dall’insegnante della Federazione Italiana Yoga, Mariangela Coviello, che accompagnerà i partecipanti in una pratica immersiva pensata per favorire l’armonia tra corpo, mente e natura.

Ad arricchire l’esperienza saranno le note del violoncellista Giuseppe Miele, che accompagneranno alcuni momenti della pratica, mentre l’artista Angelo Rago realizzerà un dipinto ispirato alle emozioni del momento, trasformando musica, movimento e paesaggio in un’opera unica.

Disciplina millenaria

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere e diffondere una disciplina millenaria che oggi, più che mai, rappresenta un prezioso strumento per il benessere fisico e mentale. Allo stesso tempo vuole valorizzare il territorio, offrendo un’occasione per vivere uno dei luoghi simbolo di San Nicola Arcella attraverso un’esperienza capace di unire cultura, arte, musica e natura.

Partecipazione gratuita

La partecipazione è completamente gratuita ed è aperta a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta allo yoga. È consigliato portare con sé un tappetino, un abbigliamento comodo e la voglia di concedersi un momento di autentico benessere.

Un invito a rallentare, respirare e lasciarsi avvolgere dalla magia del tramonto, dove ogni nota, ogni movimento e ogni pennellata diventeranno parte di un’unica emozione da vivere insieme.

Per tutte le informazioni e i contatti è possibile consultare la locandina dell’evento.