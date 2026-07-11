Le rassegne possono durare una stagione. I progetti culturali sono destinati a lasciare un segno. È questa la direzione intrapresa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Scalea, affidata ad Annalisa Alfano, che, nel corso di questo primo anno di amministrazione, ha scelto di trasformare una serie di iniziative in un percorso culturale stabile, riconoscibile e capace di accompagnare la vita della città durante tutto l'anno.

La rassegna

Nato come rassegna letteraria estiva, "Visioni d'Autore – Scalea Cultura" è oggi il marchio distintivo delle iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Scalea. Un'identità che accomuna presentazioni di libri, incontri con gli autori, appuntamenti artistici, eventi musicali e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, mantenendo al tempo stesso il suo storico appuntamento estivo con la rassegna letteraria che ne ha dato origine.

"Scalea Eterna – Memorie che creano futuro"

Accanto a questo percorso si è affermato anche "Scalea Eterna – Memorie che creano futuro", il progetto dedicato alla riscoperta della memoria storica e dell'identità cittadina che, dopo il grande consenso riscosso, è diventato un altro segno distintivo della programmazione culturale del Comune.

Due progetti, un'unica visione: costruire una programmazione culturale continuativa, riconoscibile e capace di mettere in relazione memoria, arte, musica, letteratura e partecipazione.

Mostre, presentazioni e incontri culturali

Dopo un'intensa stagione di attività che non ha conosciuto interruzioni, il Palazzo dei Principi Spinelli continua ad essere il cuore della vita culturale cittadina. Mostre, presentazioni di libri, incontri culturali, eventi musicali, conferenze e iniziative dedicate alla storia e all'identità del territorio hanno scandito l'intero anno, confermando la volontà dell'Amministrazione comunale di fare della cultura una presenza costante nella vita della

comunità.

Il calendario degli eventi

Anche quest'estate il Palazzo dei Principi Spinelli ospiterà gli appuntamenti di "Visioni d'Autore – Scalea Cultura", promossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Scalea in collaborazione con la Pro Loco Scalea, la Libreria Ubik Vittoria e la Libreria Basile.

Di seguito, il programma: 9 luglio - ore 19.30, Egidio Sproviero, Intrighi pericolosi – Edizioni Clandestine; 5 agosto - ore 22.00, Erica Cassano, Duramadre – Garzanti; 19 agosto - ore 22.00, Giuseppe Farese, Punizione a due – Homo Scrivens; 25 agosto - ore 22.00, Aldo Scoppetta, Un uomo buono nei lager – Armando Editore; 30 agosto - ore 22.00, Chiara Francini, Le querce non fanno limoni – Rizzoli; 10 settembre - ore 21.00, Giuseppe Scopelliti, Io sono libero – Pellegrini Editore.

Identità culturale

«Quando abbiamo iniziato questo percorso - ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Annalisa Alfano - ci siamo posti una domanda semplice: una città può limitarsi ad organizzare eventi oppure può costruire una vera identità culturale? Noi abbiamo scelto la seconda strada. La cultura è il modo in cui una comunità racconta se stessa, custodisce la propria memoria e immagina il proprio futuro. Per questo abbiamo lavorato affinché Scalea potesse vivere la cultura durante tutto l'anno, senza soluzione di continuità, attraverso libri, musica, arte, storia, incontri e occasioni di confronto.

Da questa visione sono nati percorsi che oggi hanno un'identità precisa. "Visioni d'Autore – Scalea Cultura" è diventato il marchio che identifica le iniziative culturali promosse dall'Assessorato, mentre "Scalea Eterna – Memorie che creano futuro" rappresenta il progetto con cui raccontiamo e valorizziamo la storia e l'identità della nostra città.

Non volevamo semplicemente organizzare una stagione di eventi. Volevamo costruire un metodo di lavoro, creare continuità, mettere in rete istituzioni, associazioni, librerie e operatori culturali e restituire al Palazzo dei Principi Spinelli il ruolo di casa della cultura della nostra comunità.

Se oggi Scalea può contare su una programmazione culturale che accompagna cittadini e visitatori durante tutto l'anno, è perché dietro ogni iniziativa c'è una visione condivisa e un lavoro quotidiano che coinvolge l'Amministrazione comunale e le tante realtà del territorio che hanno scelto di camminare insieme a noi».

Il via con Egidio Sproviero

L'edizione estiva di "Visioni d'Autore – Scalea Cultura" si è aperta mercoledì 9 luglio alle ore 19.30, presso il Palazzo dei Principi Spinelli, con la presentazione del romanzo "Intrighi pericolosi" di Egidio Sproviero, pubblicato da Edizioni Clandestine.

L'appuntamento assume un significato particolare. Proprio durante la scorsa edizione della rassegna, presentando un suo precedente lavoro, Egidio Sproviero aveva annunciato al pubblico di Scalea l'uscita di questo nuovo romanzo, dando appuntamento all'estate successiva. Un impegno mantenuto che testimonia il rapporto di stima e continuità che negli anni la rassegna è riuscita a costruire con gli autori e con il suo pubblico.

L'Amministrazione comunale invita cittadini, turisti e appassionati della lettura a partecipare numerosi agli appuntamenti in programma, nella convinzione che ogni libro rappresenti un'occasione per incontrarsi, riflettere e continuare a costruire, insieme, una comunità sempre più consapevole della propria identità culturale.