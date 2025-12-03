Si è concluso nelle ultime ore un importante intervento di bonifica in via Polonia, nel comune di Rende, dove era stato segnalato un consistente accumulo di rifiuti di ogni genere. L’area verde era stata trasformata in una discarica a cielo aperto da ignoti che, nonostante le numerose modalità di conferimento disponibili, continuano a praticare abbandoni illeciti. Ingombranti, copertoni, plastica e materiali di varia natura sono stati rimossi grazie all’azione massiva di Calabra Maceri e Servizi Spa, la società che gestisce la raccolta differenziata nel territorio comunale. L’intervento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale, determinata a ripristinare il decoro dell’area e a restituirla alla fruizione della cittadinanza.

Il Comune lancia ora un appello ai residenti affinché rispettino le regole e collaborino per preservare il territorio. L’abbandono dei rifiuti rappresenta non solo un danno ambientale, ma anche un costo aggiuntivo per la collettività. Per contrastare episodi di inciviltà, l’amministrazione conferma l’intensificazione dei controlli e l’uso della videosorveglianza nelle zone più sensibili. L’obiettivo è prevenire nuovi fenomeni di degrado e tutelare in modo efficace gli spazi pubblici. La bonifica di Via Polonia segna un passo importante nella lotta contro gli abbandoni illeciti. Ora è fondamentale l’impegno condiviso dei cittadini per garantire continuità ai risultati raggiunti.