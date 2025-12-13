Parcheggi gratuiti per le auto elettriche: la Giunta municipale di Cosenza ha approvato una delibera che introduce l’esenzione dal pagamento dei parcheggi a raso sulle strisce blu per i veicoli esclusivamente elettrici appartenenti ai residenti della provincia.

Il provvedimento, illustrato dall’assessore alla Mobilità Damiano Covelli e approvato dall’esecutivo presieduto dal sindaco Franz Caruso, sarà valido fino al 31 dicembre 2026. Per usufruire dell’agevolazione sarà necessario versare un importo di 35 euro, destinato a coprire le spese amministrative per il rilascio della parking card, utilizzabile su tutte le aree di sosta delimitate dalle strisce blu presenti sul territorio comunale.

«Si tratta di un provvedimento utile a dare nuovo impulso alla mobilità sostenibile – afferma il sindaco Franz Caruso – perché amplia il sostegno alle forme di trasporto a basso impatto ambientale e incoraggia l’uso dei veicoli elettrici. Tra i nostri obiettivi strategici rientra senza dubbio la promozione di una mobilità più rispettosa dell’ambiente, fondamentale per migliorare la qualità dell’aria, la salute pubblica e la vivibilità della città».

Secondo il primo cittadino, la misura rappresenta anche un elemento di attrattività per il capoluogo: «Cosenza – sottolinea – è una città di riferimento per l’intero territorio provinciale. È quindi giusto offrire agevolazioni anche ai residenti dei comuni limitrofi, consentendo loro di muoversi più agevolmente e di fruire dei servizi cittadini».

Il provvedimento si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione urbana e di promozione di comportamenti sostenibili. «Questa iniziativa – conclude Franz Caruso – va nella direzione del miglioramento dei servizi, della valorizzazione dell’area urbana centrale e dell’incentivazione degli spostamenti con mezzi ecologici, in piena coerenza con le politiche green che stiamo portando avanti».