«Sono vicino e con me tutta la città, agli espositori della Fiera di San Giuseppe che, a causa dell’ondata di maltempo abbattutasi sul nostro territorio, come nel resto della Calabria, stanno vivendo ore di grande difficoltà. Solo nel tardo pomeriggio di oggi ci è stata comunicata l’allerta arancione. Siamo stati colti di sorpresa e non immaginavamo una situazione meteorologica così dirompente ed avversa». Parole del sindaco di Cosenza Franz Caruso dopo i primi danni causati dal ciclone Jolinda che si sta abbattendo anche sul territorio comunale.

«Esprimo agli amici espositori i sentimenti della nostra solidarietà - ha detto ancora il primo cittadino -. Il Comune è accanto a tutti loro, concretamente e umanamente. Stiamo facendo tutto ciò che è necessario per affrontare e superare insieme questa emergenza. La nostra Polizia Municipale, insieme alla Protezione Civile comunale sono in prima linea e stanno lavorando senza sosta per garantire assistenza, sicurezza e supporto a chi ne ha bisogno. Gli amici espositori non saranno lasciati soli e noi continueremo a monitorare la situazione e ad intervenire dove necessario. Nelle prossime ore valuteremo il da farsi».