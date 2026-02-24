Venerdì 27 febbraio alle 10.30 focus su raccolta differenziata ed economia circolare: coinvolti studenti e cittadinanza, con istituzioni e operatori del servizio rifiuti

La raccolta differenziata non come “compito”, ma come scelta che può cambiare i territori: è l’idea alla base di un appuntamento pensato per parlare soprattutto ai più giovani, ma con un messaggio che riguarda tutta la città. A Crotone si terrà l’incontro “Il valore della differenziata”, in programma venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 10.30, nella sede del Polo Tecnico Professionale Barlacchi-Lucifero, in via Carducci.

Conai e Legambiente con la scuola: obiettivo sensibilizzazione

L’iniziativa è organizzata da CONAI e Legambiente Calabria, in collaborazione con Legambiente Crotone e con lo stesso istituto scolastico. Si inserisce in un percorso di educazione ambientale rivolto in particolare alle nuove generazioni, con l’obiettivo di sensibilizzare e approfondire la raccolta differenziata come risorsa ambientale, economica e sociale.

Nel testo l’incontro viene descritto come un momento di confronto e riflessione sul valore della differenziata intesa non solo come buona pratica, ma come leva per l’economia circolare, la tutela del territorio e la costruzione di comunità più consapevoli e responsabili.

Interventi e relatori: dalla scuola alle istituzioni e al servizio operativo

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti del dirigente scolastico Girolamo Arcuri. Seguiranno gli interventi di Rosaria Vazzano, presidente di Legambiente Crotone, Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, e Angela De Lorenzo, assessore all’Ambiente del Comune di Crotone, che porterà il punto di vista dell’amministrazione locale sulle politiche ambientali e sulla gestione dei rifiuti.

Il confronto proseguirà con Alberto Padula, presidente di Akrea, per il ruolo operativo del servizio di raccolta, e con Laura Brambilla, responsabile nazionale Comuni Ricicloni di Legambiente. A chiudere l’incontro sarà Emilio Bianco, coordinatore Ecoforum regionali di Legambiente, con un richiamo al coinvolgimento di territori, scuole e cittadini per rendere la differenziata uno strumento concreto di sviluppo sostenibile.