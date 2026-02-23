È morto nella notte Ivan Nicoletti, 49 anni, avvocato ed ex consigliere comunale dell’allora Comune di Rossano. Il decesso è avvenuto in pronto soccorso, dove era stato trasportato in condizioni gravi dopo un incidente in moto lungo la statale 106 jonica. Il dramma si è verificato all’altezza della rotatoria di contrada Seggio. Per cause ancora in fase di accertamento, il centauro ha perso il controllo del mezzo. Saranno le verifiche delle prossime ore a fare chiarezza. In mattinata verranno acquisite le immagini delle telecamere installate nel tratto interessato, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale a cui sono state affidate le indagini, i carabinieri e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale, dove il cuore del professionista ha cessato di battere poco dopo l’arrivo. Nella notte è stato informato il medico legale che si è recato presso la camera mortuaria di Rossano per un primo esame esterno. Nicoletti apparteneva a una famiglia conosciuta nell’area rossanese: era nipote dell’ex vicesindaco e penalista Giuseppe Zumpano e fratello del penalista Francesco Nicoletti, noti professionisti nel foro di Castrovillari. La notizia ha suscitato profondo cordoglio in città.