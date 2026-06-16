La Regione Calabria ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione del sistema depurativo e fognario, puntando su una strategia integrata che unisce massicci investimenti strutturali a un monitoraggio tecnologico permanente. Con uno stanziamento globale di 175 milioni di euro e circa 200 interventi programmati su tutto il territorio regionale, l’obiettivo è garantire la qualità delle acque e la tutela dell’ambiente per le stagioni balneari 2025 e 2026.

Investimenti e pilastri strategici

Il piano coinvolge tutte le 5 province calabresi e si articola attraverso diverse linee di finanziamento, tra cui fondi FSC, POR, POC e PNRR. La strategia non si limita alla manutenzione straordinaria, ma punta alla reingegnerizzazione dei sistemi attraverso progetti chiave come il CEWS (Coastal Engineering for Water Services), dedicato inizialmente ai comuni costieri e ora esteso anche alle aree interne.

Per il completamento del Progetto CEWS nei comuni costieri sono stati stanziati oltre 15 milioni di euro, a cui si aggiungono 10 milioni specifici per i comuni interni, a testimonianza di una visione che abbraccia l’intero bacino idrografico regionale.

Ambiente

Depurazione, dalla Regione 175 milioni di euro per quasi 200 interventi in tutta la Calabria

Bruno Mirante
Depurazione, dalla Regione 175 milioni di euro per quasi 200 interventi in tutta la Calabria

Operazione "tolleranza zero" e innovazione tecnologica

A partire dal 2026, l'amministrazione regionale ha reso strutturale l'operazione "Tolleranza Zero" in ambito ambientale, trasformandola in un'attività permanente per tutto l'anno. Le principali novità gestionali includono:

Monitoraggio Hi-Tech: L’integrazione di droni (UAV) e veicoli subacquei a pilotaggio remoto (ROV) per ispezionare aree difficilmente accessibili, rilevare sversamenti abusivi o criticità strutturali in tempo reale.

Arpacal H24: La presenza del personale ARPACAL è ora garantita tutto l'anno per campionamenti straordinari, con laboratori aperti anche nei giorni festivi.

Controllo del territorio: È stato raddoppiato il numero dei controlli in sinergia con la Sorveglianza Idraulica di Calabria Verde, impegnata costantemente anche nella pulizia delle aste fluviali.

I principali cantieri sul territorio

Il prospetto degli interventi mostra un impegno capillare. Tra i progetti di maggiore rilevanza per importo e complessità figurano:

Provincia di Reggio Calabria: Il riefficientamento dell'impianto e della rete di Melito Porto Salvo (oltre 8 milioni di euro) e il potenziamento del sistema di Grotteria (4,6 milioni).

Provincia di Crotone: Il nuovo impianto e la delocalizzazione del depuratore di Cirò Marina (7 milioni) e il potenziamento della piattaforma Corap di Crotone.

Provincia di Vibo Valentia: L'adeguamento delle piattaforme di Porto Salvo e Piscopio a Vibo Valentia (7 milioni) e l'intervento consortile per San Costantino, Francica e Ionadi (4,6 milioni).

Provincia di Catanzaro: L'ammodernamento del depuratore consortile di Montepaone e comuni limitrofi (oltre 6 milioni) e i lavori sul collettore di Lamezia Terme (3 milioni).

Provincia di Cosenza: Grandi interventi a Cetraro (4,8 milioni) e Altomonte (circa 3,8 milioni tra vari lotti).

Inoltre, circa 19 milioni di euro sono destinati a interventi in Project Financing che interessano aree cruciali come la Valle Crati, Siderno, Sellia Marina e Santa Maria del Cedro.

Trasparenza e Partecipazione

Un elemento centrale della nuova gestione è il dialogo con i cittadini e le istituzioni locali. Sono stati condotti oltre 200 incontri con i comuni costieri per prevenire criticità e sono stati implementati nuovi strumenti di informazione, tra cui una nuova App (disponibile da maggio 2026) e aggiornamenti costanti sul sito "Difendi l’Ambiente". Questa apertura si estende anche alle associazioni ambientaliste, coinvolte nel monitoraggio e nella segnalazione delle problematiche territoriali.

Con questa imponente mobilitazione di risorse e tecnologie, la Regione Calabria punta a trasformare la depurazione da cronica emergenza a modello di gestione efficiente e sostenibile.

Attività Sorical- Progetto CEWS (In Corso)

Questi interventi riguardano principalmente i comuni costieri per il riefficientamento rapido dei sistemi. 

  • Belvedere Marittimo € 68.888,00
  • Joppolo € 127.887,00
  • Parghelia € 225.121,00
  • Bagnara € 261.380,00
  • Belmonte € 243.333,00
  • Briatico € 135.351,00
  • Cetraro € 172.030,00
  • Fuscaldo € 250.257,00
  • Paola € 242.313,00
  • San Lucido € 43.695,00
  • San Nicola Arcella € 187.209,00
  • Tortora € 260.585,00
  • Depuratore Silica (impianto specifico) € 1.550.000,00
  • Nocera Terinese € 87.922,00
  • Acquappesa € 244.696,00
  • Amantea € 154.921,00
  • Tropea € 119.170,00
  • Bianco € 256.127,00
  • Catanzaro € 345.335,00
  • Guardavalle € 180.000,00
  • Isca sullo Ionio € 127.638,00
  • San Lorenzo € 273.530,00
  • Roccella Jonica € 80.310,00
  • Stalettì € 205.816,00
  • Marina di Gioiosa Ionica € 212.823,00
  • Melito di Porto Salvo € 300.747,00
  • Sant'Ilario dello Ionio € 108.419,00
  • Satriano € 40.155,00
  • Soverato € 309.196,00
  • Mandatoriccio € 250.000,00
  • Scala Coeli € 87.391,59
  • Cariati € 142.313,38
  • Crucoli € 194.644,90
  • Cutro € 442.734,00
  • Isola Capo Rizzuto € 465.276,00
  • Melissa € 120.000,00
  • Strongoli € 198.736,00
  • Albidona € 152.000,00
  • Calopezzati € 280.000,00
  • Cassano Allo Ionio € 278.064,14
  • Cirò € 31.778,76
  • Cirò Marina € 100.000,00
  • Crosia € 200.000,00

Interventi Attuati dai Comuni (FSC - POR - POC)

Si tratta di interventi strutturali di completamento e potenziamento.

Altomonte

Nuovo impianto loc. Casello, potenziamento Noviziato e Pantaleo, collettori € 2.850.000,00


Cetraro

Rete fognaria, collettori e nuova linea loc. Santa Maria (15.000 a.e.) € 4.836.000,00


Gioiosa Ionica

Completamento sistema depurativo fognario € 1.840.713,68


San Costantino, Francica, Ionadi

Sistema depurativo e fognario (anche per Filandari) € 4.600.000,00


Soriano / Sorianello

Dismissione impianto Sorianello e nuova rete collettamento Soriano € 3.009.000,00


Lamezia Terme

Potenziamento e adeguamento collettore Pullo-fiume Amato € 3.000.000,00


Gerocarne

Nuovi impianti (Capoluogo e frazioni) e collettamento € 1.650.000,00


San Luca

Ripristino rete e realizzazione nuovo impianto di depurazione € 1.550.000,00


San Lucido

Completamento collettori e collettore finale loc. Deuda € 1.259.930,29


Cariati

Completamento sistema depurativo fognario € 1.675.000,00


Mandatoriccio

Completamento sistema depurativo fognario € 1.500.000,00


Soverato / Satriano

Completamento intervento in Project Financing € 4.900.000,00


Comuni Vari

Interventi Project Financing (Valle Crati, S. Maria del Cedro, Sellia Marina, Siderno) € 19.000.000,00


Martone

Efficientamento sistema fognario-depurativo centro e periferie € 1.139.349,17


Torano Castello

Completamento sistema depurativo fognario € 1.000.000,00


Belvedere Spinello

Adeguamento impianti Chiatrette e Chiusa del Pozzo € 1.240.282,34


Bisignano

Completamento depuratori € 1.600.000,00


Grimaldi

Nuovo impianto a fanghi attivi per il centro abitato € 900.000,00

Interventi Programmati (FSC - PNRR)

Interventi di larga scala finalizzati alla reingegnerizzazione e al potenziamento strutturale.

Melito Porto Salvo

Riefficientamento impianto, sollevamenti e rete fognaria € 8.118.969,08


Vibo Valentia

Adeguamento e potenziamento piattaforme Porto Salvo e Piscopio € 7.000.000,00


Cirò Marina

Nuovo impianto e collettori zona PIP Lipuda (delocalizzazione) € 7.074.000,00


Montepaone e Consorziati

Ammodernamento ed efficientamento depuratore consortile (Gasperina, Petrizzi, Montauro, Soverato e Stalettì) € 6.319.732,45


Grotteria

Ampliamento rete, impianto Catalisano e 5 fitodepurazioni € 4.673.000,00


Crotone

Potenziamento CORAP Passovecchio, rete frazioni e fitodepurazione Iannello € 3.636.000,00


Petilia Policastro / Mesoraca

Adeguamento funzionale del sistema fognario € 3.500.000,00


Serrastretta

Nuovi impianti (loc. Migliuso, Nocelle, ecc.) e collettori € 2.106.000,00


Acquaro, Arena, Dasà

Potenziamento piattaforma consortile e nuovo impianto loc. Limpidi € 1.979.630,02


Miglierina

2 impianti fitodepurazione e riefficientamento rete € 1.721.557,76


Dinami

Completamento rete e nuovi impianti Capoluogo e Melicuccà € 1.670.000,00


Girifalco

Impianto di depurazione e rete frazione Carruse € 1.555.925,08


Amato

Adeguamento funzionale/energetico e collettamento zone non servite € 1.544.994,35


San Giovanni in Fiore

Potenziamento impianti Ponte Arvo e Lorica; completamento rete € 1.200.000,00


Figline Vegliaturo

Potenziamento, manutenzione straordinaria ed ampliamento rete € 1.200.000,00