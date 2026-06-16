Da Vibo a Cosenza, la mappa completa dei lavori fognari e depurativi da 175 milioni di euro. Stanziati fondi per il riefficientamento degli impianti costieri e delle aree interne con il progetto Cews

La Regione Calabria ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione del sistema depurativo e fognario, puntando su una strategia integrata che unisce massicci investimenti strutturali a un monitoraggio tecnologico permanente. Con uno stanziamento globale di 175 milioni di euro e circa 200 interventi programmati su tutto il territorio regionale, l’obiettivo è garantire la qualità delle acque e la tutela dell’ambiente per le stagioni balneari 2025 e 2026.

Investimenti e pilastri strategici

Il piano coinvolge tutte le 5 province calabresi e si articola attraverso diverse linee di finanziamento, tra cui fondi FSC, POR, POC e PNRR. La strategia non si limita alla manutenzione straordinaria, ma punta alla reingegnerizzazione dei sistemi attraverso progetti chiave come il CEWS (Coastal Engineering for Water Services), dedicato inizialmente ai comuni costieri e ora esteso anche alle aree interne.

Per il completamento del Progetto CEWS nei comuni costieri sono stati stanziati oltre 15 milioni di euro, a cui si aggiungono 10 milioni specifici per i comuni interni, a testimonianza di una visione che abbraccia l’intero bacino idrografico regionale.

Operazione "tolleranza zero" e innovazione tecnologica

A partire dal 2026, l'amministrazione regionale ha reso strutturale l'operazione "Tolleranza Zero" in ambito ambientale, trasformandola in un'attività permanente per tutto l'anno. Le principali novità gestionali includono:

Monitoraggio Hi-Tech: L’integrazione di droni (UAV) e veicoli subacquei a pilotaggio remoto (ROV) per ispezionare aree difficilmente accessibili, rilevare sversamenti abusivi o criticità strutturali in tempo reale.

Arpacal H24: La presenza del personale ARPACAL è ora garantita tutto l'anno per campionamenti straordinari, con laboratori aperti anche nei giorni festivi.

Controllo del territorio: È stato raddoppiato il numero dei controlli in sinergia con la Sorveglianza Idraulica di Calabria Verde, impegnata costantemente anche nella pulizia delle aste fluviali.

I principali cantieri sul territorio

Il prospetto degli interventi mostra un impegno capillare. Tra i progetti di maggiore rilevanza per importo e complessità figurano:

Provincia di Reggio Calabria: Il riefficientamento dell'impianto e della rete di Melito Porto Salvo (oltre 8 milioni di euro) e il potenziamento del sistema di Grotteria (4,6 milioni).

Provincia di Crotone: Il nuovo impianto e la delocalizzazione del depuratore di Cirò Marina (7 milioni) e il potenziamento della piattaforma Corap di Crotone.

Provincia di Vibo Valentia: L'adeguamento delle piattaforme di Porto Salvo e Piscopio a Vibo Valentia (7 milioni) e l'intervento consortile per San Costantino, Francica e Ionadi (4,6 milioni).

Provincia di Catanzaro: L'ammodernamento del depuratore consortile di Montepaone e comuni limitrofi (oltre 6 milioni) e i lavori sul collettore di Lamezia Terme (3 milioni).

Provincia di Cosenza: Grandi interventi a Cetraro (4,8 milioni) e Altomonte (circa 3,8 milioni tra vari lotti).

Inoltre, circa 19 milioni di euro sono destinati a interventi in Project Financing che interessano aree cruciali come la Valle Crati, Siderno, Sellia Marina e Santa Maria del Cedro.

Trasparenza e Partecipazione

Un elemento centrale della nuova gestione è il dialogo con i cittadini e le istituzioni locali. Sono stati condotti oltre 200 incontri con i comuni costieri per prevenire criticità e sono stati implementati nuovi strumenti di informazione, tra cui una nuova App (disponibile da maggio 2026) e aggiornamenti costanti sul sito "Difendi l’Ambiente". Questa apertura si estende anche alle associazioni ambientaliste, coinvolte nel monitoraggio e nella segnalazione delle problematiche territoriali.

Con questa imponente mobilitazione di risorse e tecnologie, la Regione Calabria punta a trasformare la depurazione da cronica emergenza a modello di gestione efficiente e sostenibile.

Attività Sorical- Progetto CEWS (In Corso)

Questi interventi riguardano principalmente i comuni costieri per il riefficientamento rapido dei sistemi.

Belvedere Marittimo € 68.888,00

Joppolo € 127.887,00

Parghelia € 225.121,00

Bagnara € 261.380,00

Belmonte € 243.333,00

Briatico € 135.351,00

Cetraro € 172.030,00

Fuscaldo € 250.257,00

Paola € 242.313,00

San Lucido € 43.695,00

San Nicola Arcella € 187.209,00

Tortora € 260.585,00

Depuratore Silica (impianto specifico) € 1.550.000,00

Nocera Terinese € 87.922,00

Acquappesa € 244.696,00

Amantea € 154.921,00

Tropea € 119.170,00

Bianco € 256.127,00

Catanzaro € 345.335,00

Guardavalle € 180.000,00

Isca sullo Ionio € 127.638,00

San Lorenzo € 273.530,00

Roccella Jonica € 80.310,00

Stalettì € 205.816,00

Marina di Gioiosa Ionica € 212.823,00

Melito di Porto Salvo € 300.747,00

Sant'Ilario dello Ionio € 108.419,00

Satriano € 40.155,00

Soverato € 309.196,00

Mandatoriccio € 250.000,00

Scala Coeli € 87.391,59

Cariati € 142.313,38

Crucoli € 194.644,90

Cutro € 442.734,00

Isola Capo Rizzuto € 465.276,00

Melissa € 120.000,00

Strongoli € 198.736,00

Albidona € 152.000,00

Calopezzati € 280.000,00

Cassano Allo Ionio € 278.064,14

Cirò € 31.778,76

Cirò Marina € 100.000,00

Crosia € 200.000,00

Interventi Attuati dai Comuni (FSC - POR - POC)

Si tratta di interventi strutturali di completamento e potenziamento.

Altomonte

Nuovo impianto loc. Casello, potenziamento Noviziato e Pantaleo, collettori € 2.850.000,00



Cetraro

Rete fognaria, collettori e nuova linea loc. Santa Maria (15.000 a.e.) € 4.836.000,00



Gioiosa Ionica

Completamento sistema depurativo fognario € 1.840.713,68



San Costantino, Francica, Ionadi

Sistema depurativo e fognario (anche per Filandari) € 4.600.000,00



Soriano / Sorianello

Dismissione impianto Sorianello e nuova rete collettamento Soriano € 3.009.000,00



Lamezia Terme

Potenziamento e adeguamento collettore Pullo-fiume Amato € 3.000.000,00



Gerocarne

Nuovi impianti (Capoluogo e frazioni) e collettamento € 1.650.000,00



San Luca

Ripristino rete e realizzazione nuovo impianto di depurazione € 1.550.000,00



San Lucido

Completamento collettori e collettore finale loc. Deuda € 1.259.930,29



Cariati

Completamento sistema depurativo fognario € 1.675.000,00



Mandatoriccio

Completamento sistema depurativo fognario € 1.500.000,00



Soverato / Satriano

Completamento intervento in Project Financing € 4.900.000,00



Comuni Vari

Interventi Project Financing (Valle Crati, S. Maria del Cedro, Sellia Marina, Siderno) € 19.000.000,00



Martone

Efficientamento sistema fognario-depurativo centro e periferie € 1.139.349,17



Torano Castello

Completamento sistema depurativo fognario € 1.000.000,00



Belvedere Spinello

Adeguamento impianti Chiatrette e Chiusa del Pozzo € 1.240.282,34



Bisignano

Completamento depuratori € 1.600.000,00



Grimaldi

Nuovo impianto a fanghi attivi per il centro abitato € 900.000,00

Interventi Programmati (FSC - PNRR)

Interventi di larga scala finalizzati alla reingegnerizzazione e al potenziamento strutturale.

Melito Porto Salvo

Riefficientamento impianto, sollevamenti e rete fognaria € 8.118.969,08



Vibo Valentia

Adeguamento e potenziamento piattaforme Porto Salvo e Piscopio € 7.000.000,00



Cirò Marina

Nuovo impianto e collettori zona PIP Lipuda (delocalizzazione) € 7.074.000,00



Montepaone e Consorziati

Ammodernamento ed efficientamento depuratore consortile (Gasperina, Petrizzi, Montauro, Soverato e Stalettì) € 6.319.732,45



Grotteria

Ampliamento rete, impianto Catalisano e 5 fitodepurazioni € 4.673.000,00



Crotone

Potenziamento CORAP Passovecchio, rete frazioni e fitodepurazione Iannello € 3.636.000,00



Petilia Policastro / Mesoraca

Adeguamento funzionale del sistema fognario € 3.500.000,00



Serrastretta

Nuovi impianti (loc. Migliuso, Nocelle, ecc.) e collettori € 2.106.000,00



Acquaro, Arena, Dasà

Potenziamento piattaforma consortile e nuovo impianto loc. Limpidi € 1.979.630,02



Miglierina

2 impianti fitodepurazione e riefficientamento rete € 1.721.557,76



Dinami

Completamento rete e nuovi impianti Capoluogo e Melicuccà € 1.670.000,00



Girifalco

Impianto di depurazione e rete frazione Carruse € 1.555.925,08



Amato

Adeguamento funzionale/energetico e collettamento zone non servite € 1.544.994,35



San Giovanni in Fiore

Potenziamento impianti Ponte Arvo e Lorica; completamento rete € 1.200.000,00



Figline Vegliaturo

Potenziamento, manutenzione straordinaria ed ampliamento rete € 1.200.000,00