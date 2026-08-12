Rubinetti temporaneamente a secco nel centro di Cosenza per consentire un intervento urgente sulla rete idrica. Questa mattina è stata interrotta l’erogazione dell’acqua dopo il danneggiamento accidentale di una condotta dell’acquedotto Timpafusa.

A comunicarlo è il settore Manutenzione Reti del Comune di Cosenza. Il guasto si è verificato in via Domenico Gaudio durante l’esecuzione di alcuni lavori da parte di un privato.

La sospensione si è resa necessaria per permettere agli operatori di raggiungere il tratto danneggiato ed effettuare le riparazioni.

Disagi nel centro della città

L’interruzione temporanea dell’erogazione idropotabile potrà provocare disagi nelle abitazioni e nelle attività commerciali situate nel centro cittadino.

Il Comune non ha indicato un orario preciso per il completamento dell’intervento. Il servizio sarà ripristinato una volta ultimati i lavori sulla condotta e concluse le operazioni necessarie alla riattivazione della rete.

Il ritorno dell’acqua potrebbe essere graduale

L’amministrazione comunale avverte che alcuni disagi potrebbero proseguire anche dopo la conclusione della riparazione.

La pressione e la portata dell’acqua potrebbero infatti impiegare del tempo prima di tornare ai livelli ordinari. La normalizzazione del servizio avverrà progressivamente, fino al completo ritorno a regime della rete idrica cittadina.