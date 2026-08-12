Intervento urgente in via Domenico Gaudio. Possibili disagi anche dopo la riparazione, fino al ritorno a regime della rete
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Rubinetti temporaneamente a secco nel centro di Cosenza per consentire un intervento urgente sulla rete idrica. Questa mattina è stata interrotta l’erogazione dell’acqua dopo il danneggiamento accidentale di una condotta dell’acquedotto Timpafusa.
A comunicarlo è il settore Manutenzione Reti del Comune di Cosenza. Il guasto si è verificato in via Domenico Gaudio durante l’esecuzione di alcuni lavori da parte di un privato.
La sospensione si è resa necessaria per permettere agli operatori di raggiungere il tratto danneggiato ed effettuare le riparazioni.
Disagi nel centro della città
L’interruzione temporanea dell’erogazione idropotabile potrà provocare disagi nelle abitazioni e nelle attività commerciali situate nel centro cittadino.
Il Comune non ha indicato un orario preciso per il completamento dell’intervento. Il servizio sarà ripristinato una volta ultimati i lavori sulla condotta e concluse le operazioni necessarie alla riattivazione della rete.
Il ritorno dell’acqua potrebbe essere graduale
L’amministrazione comunale avverte che alcuni disagi potrebbero proseguire anche dopo la conclusione della riparazione.
La pressione e la portata dell’acqua potrebbero infatti impiegare del tempo prima di tornare ai livelli ordinari. La normalizzazione del servizio avverrà progressivamente, fino al completo ritorno a regime della rete idrica cittadina.