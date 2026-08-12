Lupi e vespe d’accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell’ex Crotone in Calabria. Ma l’attaccante per il momento non è convinto della destinazione

Fabio Lucioni ha confezionato negli ultimi giorno l’affare Enrico Piovanello con la Juve Stabia. L’attaccante esterno è appena rientrato alle vespe dopo aver disputato il campionato di Serie C con il Crotone nella passata stagione.

Accordo solo tra le squadre

Nessun problema per i campani a cedere il cartellino del classe 2000 a titolo definitivo al Cosenza. Accordo trovato in pochissimo tempo. Ora c’è da convincere però il calciatore che, fino a ieri, era molto titubante dall’idea di accettare il trasferimento al Cosenza. Piovanello nella passata stagione ha messo a segno 4 gol in 34 partite giocate con il Crotone, mentre nella stagione precedente l’attaccante ha disputato mezza stagione con la Juve Stabia in Serie B, prima del trasferimento al Trapani in Serie C. In passato per lui esperienze anche con Mantova, Imolese e Catania tra le altre.